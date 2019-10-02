В Австралии владельцы домашних животных, которые не выгуливают своих собак ежедневно, будут платить штраф до $ 2700

$2,7 тыс.,- такой штраф будет ожидать каждого австралийца, который не выгуливает своих соак ежедневно. Об этом сообщает CNN.\r\nНовый законопроект, который был принят в Австралийской столичной территории, вблизи Канберры, накладывает ряд серьезных штрафных санкций, призванных улучшить жизнь животных в стране, и признает животных существами, обладают чувством.\r\nОтмечается, что владельцам будут угрожать большие штрафы, если они не смогут обеспечить базовые условия для жизни своих любимцев, такие как убежище от плохих погодных условий, пищу и воду. Люди, которые содержат собак в помещении в течение 24 часов, также должны позволить им свободно передвигаться в течение следующих двух часов.\r\n"Современное обеспечение благосостояния животных заключается в том, чтобы учитывать, как животное чувствует себя как психически, так и физически в условиях, в которых живет", - заявил в прессрелизе работник городской службы Крис Стил, который обеспечил продвижение.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Укранські Новини, ранее Окружной административный суд Киева подтвердил законность запрета эксплуатации животных в передвижных цирках на территории столицы.\r\nКроме того, 15 сентября, в 24 городах Украины прошли марши в защиту животных.