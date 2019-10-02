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  • В Австралии владельцы домашних животных, которые не выгуливают своих собак ежедневно, будут платить штраф до $ 2700
02 октября 2019, среда, 19:30 472
Австралия 2019-10-02T19:30:10+03:00
Українські Новини
В Австралии владельцы домашних животных, которые не выгуливают своих собак ежедневно, будут платить штраф до $

В Австралии владельцы домашних животных, которые не выгуливают своих собак ежедневно, будут платить штраф до $ 2700

Собака.Фото: sog.su
Собака.Фото: sog.su

$2,7 тыс.,- такой штраф будет ожидать каждого австралийца, который не выгуливает своих соак ежедневно. Об этом сообщает CNN.

Новый законопроект, который был принят в Австралийской столичной территории, вблизи Канберры, накладывает ряд серьезных штрафных санкций, призванных улучшить жизнь животных в стране, и признает животных существами, обладают чувством.

Отмечается, что владельцам будут угрожать большие штрафы, если они не смогут обеспечить базовые условия для жизни своих любимцев, такие как убежище от плохих погодных условий, пищу и воду. Люди, которые содержат собак в помещении в течение 24 часов, также должны позволить им свободно передвигаться в течение следующих двух часов.

"Современное обеспечение благосостояния животных заключается в том, чтобы учитывать, как животное чувствует себя как психически, так и физически в условиях, в которых живет", - заявил в прессрелизе работник городской службы Крис Стил, который обеспечил продвижение.

Как сообщали Укранські Новини, ранее Окружной административный суд Киева подтвердил законность запрета эксплуатации животных в передвижных цирках на территории столицы.

Кроме того, 15 сентября, в 24 городах Украины прошли марши в защиту животных.

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