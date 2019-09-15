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15 сентября 2019, воскресенье, 14:37 120 Обновляется
Общество 2019-09-15T15:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве проходит марш в защиту животных

В Киеве проходит марш в защиту животных

Марш в защиту животных в Киеве. Фото: Facebook/НВ
Марш в защиту животных в Киеве. Фото: Facebook/НВ

Сегодня, 15 сентября, в 24 городах Украины проходят марши в защиту животных. В центре Киева собрались тысячи зоозащитников. Об этом сообщает "Информатор" с места проведения марша.

В парк Шевченко люди пришли вместе со своими любимцами. Люди призывают за гуманное отношение и помощь бродячим животным, а также против эксплуатации живых существ в цирках и для фото.

Люди идут по Киеву с лозунгом "Защита слабых — дело сильных".

Также на марше были дети. Люди это объясняют тем, что хотят привить уважение к животным к своим детям с детства.

Шествие уже состоялось в Антарктиде. Об этом сообщает паблик UAnimals в Facebook. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" провели немного раньше. Там участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.



Около 13:30 участники марша двинулись к Раде. Они перекрыли Владимирскую улицу, остановили движение на бульваре Шевченко. По ходу они то и дело выкрикивали разные лозунги в защиту животных — "Мы за цирк без животных!" и другие. В марше приняли участие минимум 3-4 тысячи человек.




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