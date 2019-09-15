В Киеве проходит марш в защиту животных

Сегодня, 15 сентября, в 24 городах Украины проходят марши в защиту животных. В центре Киева собрались тысячи зоозащитников. Об этом сообщает "Информатор" с места проведения марша.

В парк Шевченко люди пришли вместе со своими любимцами. Люди призывают за гуманное отношение и помощь бродячим животным, а также против эксплуатации живых существ в цирках и для фото.



Люди идут по Киеву с лозунгом "Защита слабых — дело сильных".



Также на марше были дети. Люди это объясняют тем, что хотят привить уважение к животным к своим детям с детства.



Шествие уже состоялось в Антарктиде. Об этом сообщает паблик UAnimals в Facebook. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" провели немного раньше. Там участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.







Около 13:30 участники марша двинулись к Раде. Они перекрыли Владимирскую улицу, остановили движение на бульваре Шевченко. По ходу они то и дело выкрикивали разные лозунги в защиту животных — "Мы за цирк без животных!" и другие. В марше приняли участие минимум 3-4 тысячи человек.









