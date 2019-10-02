Прыгал с моста в Москве и бегал по крышам авто в Киеве: известный блогер осужден украинским судом

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 1 году тюрьмы условно пранкера и видеоблогера Виктора Подкуйко (псевдоним "Barovito"), бегавшего по крыше полицейской машине в Киеве.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУроженец Алчевска Луганской области 23-летний Подкуйко на своем Youtube-канале ранее сам обнародовал видеоролики пробежек по полицейским автомобилям, в частности, в Киеве и Париже.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, в ноябре 2018 года пранкер-экстремал поджег себя и спрыгнул с моста в реку в Москве.\r\nТакже Подкуйко ложился на рельсы в Киевском метро под прибывающий поезд и бегал в нижнем белье по центру Москвы.\r\n\r\nСогласно материалам суда, 29 июня вечером обвиняемый пробежался по крыше полицейского автомобиля Тоуotа Ргius на Крещатике в Киеве.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nИз-за этих действий на автомобиле образовались повреждения в виде вмятин на кузове и треснувшего стекла.\r\nДанные действия хулигана нанесли ущерб Нацполиции на 38 892 гривны.\r\nПравоохранители задержали блогера и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью) Уголовного кодекса.\r\nСуд учел раскаяние Подкуйко и обещание больше не совершать подобных правонарушений и приговорил его к условному сроку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nБлогер в конце сентября был приговорен к 1 году ограничения свободы, но освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком 1 год.\r\nТакже суд взыскал с него материальный ущерб в пользу полиции в размере 46 671 гривну.\r\nКак сообщали Українськi Новини, украинский журналист и пранкер Виталий Седюк напал на известного исполнителя Джастина Тимберлейка на Paris Fashion Week от Louis Vuitton.\r\nХмельницкий горрайонный суд арестовал и назначил залог 40 тыс. гривен для блогера Артура Сороченко, подозреваемого в избиении участника АТО в Хмельницком.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n