Прыгал с моста в Москве и бегал по крышам авто в Киеве: известный блогер осужден украинским судом

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 1 году тюрьмы условно пранкера и видеоблогера Виктора Подкуйко (псевдоним "Barovito"), бегавшего по крыше полицейской машине в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Уроженец Алчевска Луганской области 23-летний Подкуйко на своем Youtube-канале ранее сам обнародовал видеоролики пробежек по полицейским автомобилям, в частности, в Киеве и Париже.

Кроме того, в ноябре 2018 года пранкер-экстремал поджег себя и спрыгнул с моста в реку в Москве.

Также Подкуйко ложился на рельсы в Киевском метро под прибывающий поезд и бегал в нижнем белье по центру Москвы.

Согласно материалам суда, 29 июня вечером обвиняемый пробежался по крыше полицейского автомобиля Тоуotа Ргius на Крещатике в Киеве.

Из-за этих действий на автомобиле образовались повреждения в виде вмятин на кузове и треснувшего стекла.

Данные действия хулигана нанесли ущерб Нацполиции на 38 892 гривны.

Правоохранители задержали блогера и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью) Уголовного кодекса.

Суд учел раскаяние Подкуйко и обещание больше не совершать подобных правонарушений и приговорил его к условному сроку.

Блогер в конце сентября был приговорен к 1 году ограничения свободы, но освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком 1 год.

Также суд взыскал с него материальный ущерб в пользу полиции в размере 46 671 гривну.

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