Украинский пранкер "расплакался" у ног Джастина Тимберлейка на красной дорожке в Париже

Эпатажный и скандально - известный украинский журналист Виталий Седюк, который ранее напал на Ким Кардашьян, в этот раз решил напасть на известного исполнителя Джастиная Тимберлейка и его жену Джессику Билл на Paris Fashion Week от Louis Vuitton. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел вечером 1 октября, когда Тимберлейк со своей женой Джессикой Билл шел по красной дорожке на Paris Fashion Week от Louis Vuitton. Седюк находился среди журналистов и внезапно бросился на певца сзади. Пранкер схватил его за ногу и попытался свалить на землю. При этом он делал вид, что плачет. На Седюка бросилась охрана Тимберлейка, его оттащили от звезды на несколько шагов назад.

Певец не пострадал из-за нападения, он даже не отпустил руку Джессики Бил, а она выглядела озадаченной из-за инцидента. Когда Седюка вывела охрана, супруги прошло дальше на показ LV.

Виталий Седюк обрел весьма спорную репутацию в Украине и за ее пределами. Своей эпатажностью и некорректным поведением в отношении звезд журналист привлек внимание СМИ и властей еще в 2014 году.

Начиная с 2014, украинский фрик Виталий Седюк не раз устраивал скандалы во время различных церемоний с участием голливудских звезд. В 2014 году на красной дорожке премии Гильдии актеров Седюк встал на колени перед звездой "Мальчишника в Вегасе" Брэдли Купером и попытался прикоснуться к его ширинке. Тот же самый трюк фрик проделал в феврале в Санта-Барбаре во время местного кинофестиваля: украинец упал на колени перед Леонардо ДиКаприо и прижался лицом к его брюкам. Позже на Нью-Йоркской неделе моды Седюк вышел на подиум в леопардовых стрингах и в короне с изображением ДиКаприо. А на Нью-Йоркском балу Института костюма Виталий продефилировал перед собравшимися на мероприятие знаменитостями в розовых стрингах.

Ранее Українські Новини сообщали, что одним из первых инцидентов Седюка произошел с американским актером Брэдом Питом в 2014 году , когда на премьере фильма "Малефисента", пранкер ударил голливудского актера в лицо.

Более того, на "Евровидении 2017", во время выступления певицы Джамалы, Седюк выбежал на сцену и снял штаны прямо на сцене. Ему грозило 5 лет лишения свободы.