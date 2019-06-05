Forbes в Украине перезапустит словацкий издатель

Казахский медиабизнесмен, издатель Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia Арманжан Байтасов заявил, что над перезапуском издания Forbes в Украине работает словацкая компания Barecz & Conrad Media.

Об этом сообщило деловое издание The Page.

"Словаки самостоятельно работают над этим проектом", - сказал Байтасов.

Сейчас словацкая компания владеет франшизами Forbes в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Украина станет 5-й страной ее присутствия.

Ранее 3 независимых источника The Page сообщили, что на должность главного редактора рассматривают Екатерину Горчинскую. В комментарии изданию она не подтвердила, но и не опровергла данную информацию. Горчинская была заместителем главного редактора Kyiv Post (2008-2015), главным редактором расследований украинского отделения Радио Свобода (2015-2016), а также исполнительным директором Hromadske.tv.

Также сейчас идет подбор команды. На подготовку к запуску может уйти до полугода.

История Forbes в Украине

Лицензию на выпуск Forbes (Украина) в 2009 году получил основатель компании UMH Борис Ложкин. Он планировал покупку глянца еще в 2002 году, но реальные переговоры начались только в 2008 году. Первый номер вышел в марте 2011 года. В Украине Forbes был представлен ежемесячным одноименным журналом, онлайн-изданием, а также спецвыпусками Forbes Woman и Forbes Lifestyle. Какой формат будет сейчас — пока неизвестно.

В 2013 году UMH продали теперь уже беглому олигарху Сергею Курченко. В 2015 году последний попал под санкции США и лишился доступа к торговой марке Forbes, его контенту и домену. Это стало причиной длительного противоборства в судах.

Лицензия у Forbes (Украина) закончилась летом 2018 года. Последний номер вышел в 2017 году.

Американские представители Forbes искали издателя в Украине и даже вели переговоры. Однако, стороны не сошлись в цене. По минимальным подсчетам, только на команду изданию ежемесячно требуется от 30–50 тыс. долларов (порядка 400–500 тыс. долларов в год). Лицензия украинцам обошлась бы в 100 тыс. долларов.