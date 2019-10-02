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  • Украинский боксер Беринчик будет защищать свой титул в поединке с мексиканцем Морено
02 октября 2019, среда, 17:00 11
Спорт 2019-10-02T17:06:48+03:00
Українські Новини
Украинский боксер Беринчик будет защищать свой титул в поединке с мексиканцем Морено

Украинский боксер Беринчик будет защищать свой титул в поединке с мексиканцем Морено

Денис Беринчик. Фото: пресс-служба Интера
Денис Беринчик. Фото: пресс-служба Интера

В субботу, 5 октября, в 22:25 состоится поединок между украинцем Денисом Беринчиком и мексиканцем Патрицио Морено. Украинский боксер будет защищать свой титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

прямую трансляцию будет вести телеканал "Интер" в программе "Большой бокс", сообщает пресс-служба телеканала.

отмечается, что предстоящий бой решит судьбу Беринчика в профессиональном боксе. Победа в этом поединке поднимет украинского боксера в мировом рейтинге, а поражение может лишить его шансов на чемпионство.

Сейчас 31-летний Беринчик находится на седьмой ступеньке рейтинга WBO. На его счету – 11 поединков, все закончились победой украинского боксера, 7 – досрочно. Свой титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денис завоевал в 2018 году, отправив в нокаут филиппинца Росеки Кристобаля. А в апреле этого года успешно защитил свой пояс в поединке с японцем Нихито Аракавой.

Патрицио Морено всего 24 года, но на его счету уже 29 поединков на профи-ринге, 26 из которых завершились победой. Предыдущий бой Морено провел в августе этого года против своего соотечественника Эдгара Пуерты, завоевав победу по очкам. О нынешнем сопернике Патрицио отзывается нелестно, называя Дениса Беринчика проходным боксером, не представляющим для него угрозы. Мексиканец абсолютно уверен: из Украины он улетит с поясом WBO.

Денис Беринчик. Фото: пресс-служба ИнтераПатрицио Морено. Фото: пресс-служба Интера

"Сейчас моя цель – защитить свой титул, которым я очень дорожу, и двигаться дальше к статусу официального претендента на титул чемпиона мира, – рассказывает Денис Беринчик. – Неважно, кто будет моим соперником на этом пути. Я готов драться с любым боксером. Нынешний противник, Патрицио Морено, – молод, в ринге будет постоянно атаковать. В моей профессиональной карьере уже был поединок с представителем мексиканской школы бокса – Хуаном Окурой, и это был нелегкий для меня бой. А касательно заявлений Морено, что я проходной боксер – посмотрим 5 октября, сможет ли он преодолеть меня".

Денис Беринчик. Фото: пресс-служба ИнтераДенис Беринчик. Фото: пресс-служба Интера

В андеркарте вечера бокса на ринг выйдут еще два украинца. Олег Малиновский сразится с экс-чемпионом из Италии Витторио Парринелло, а Дмитрий Митрофанов проведет поединок против сербского боксера Новака Радуловича.

Дмитрий Митрофанов. Фото: пресс-служба ИнтераДмитрий Митрофанов. Фото: пресс-служба Интера

Олег Малиновский. Фото: пресс-служба Интера Олег Малиновский. Фото: пресс-служба Интера

Как сообщали Українські Новини, ранее украинец Ломаченко победил британца Кэмпбелла единогласным решением. Также писали о том, что говорят на Западе об украинском боксере Ломаченко.

 

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