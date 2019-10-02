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02 октября 2019, среда, 16:33 1207
Мир 2019-10-02T16:55:12+03:00
Українські Новини
Вооруженный российский спецназ высадился на острове в Норвегии, - СМИ

Вооруженный российский спецназ высадился на острове в Норвегии, - СМИ

Российский спецназ. Скриншот:
Российский спецназ. Скриншот: "Новой газеты"

В Норвегии был замечен российский спецназ — информацию опубликовали некоторые СМИ на прошлой неделе со ссылкой на четыре источника в трех странах. Заявлялось об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене. Кроме того, утверждалось, что в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую Норвегию для проведения разведки, сообщает "Новая газета".

Журналисты утверждают, что данные достоверны и документально подтверждены, причем не только национальной контрразведкой, но и силами разведки США. В частности, в истории фигурируют фотоснимки, полученные с американских самолетов-разведчиков. На снимках, которые описывает, но не публикует газета, якобы изображены российские военные, находящиеся на побережье архипелага. 

Шпицберген, хотя и может по условиям договора использоваться Россией для экономической деятельности, принадлежит норвежской короне. Российские граждане, даже если служат в спецназе или ЧВК, могут свободно посещать Шпицберген. Но не с оружием в руках. По тому же Договору архипелаг является демилитаризованной зоной, ни одна страна не может использовать ни его территорию, ни прибрежные воды в военных целях. 

Официальных комментариев от норвежских властей пока не поступало, но журналисты утверждают, что руководство страны проинформировано о высадке российского десанта, и связывают спецоперацию с учениями Северного флота, которые в августе–сентябре проходили в Арктике. Журналисты также говорят, что военные прибыли на Шпицберген на разработанной Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) субмарине П-650 "Лилипут", предназначенной для скрытной переброски живой силы в тыл противника. Это объясняет, как люди с оружием могли остаться незамеченными, несмотря на то, что единственный на архипелаге аэропорт находится в его норвежской части. Секретная переброска российских военных с последующей оккупацией Норвегии впервые была показана на норвежском телевидении два года назад — в антиутопическом сериале "Оккупированные", который также крайне возмутил российский МИД.

"Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 г. информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Российские дипломаты также предположили, что публикация является "попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития Вооруженных сил".  Доказательства периодического присутствия вооруженных россиян на Шпицбергене в последние годы эти самые россияне не раз предоставляли сами, то и дело выкладывая их в инстаграм.

Из датировки, геолокации и комментариев следует, что "Летучий отряд Кадырова", как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года. Так, 2 марта прошлого года пользователь инстаграма под ником bes_600 публикует групповой снимок мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта. В комментариях автор указывает: "Лихой 16 год. На Арктику вылетали". На вопрос об отсутствующем товарище следует ответ: "Они в Норвегию ездили тогда. По работе ездили". На другом фото тот же пользователь запечатлен на фоне атомохода "Советский Союз" с мужчиной постарше в гражданской одежде, комментарий автора к селфи гласит: "Джихад".

Как сообщали Українські Новини, в Норвежском море на месте затопления советской атомной подлодки нашли утечку радиации.

Также Украина рассчитывает на поддержку Норвегии в противодействии агрессии России, а в Норвегии нашли доказательства искажения Россией сигнала GPS при учениях НАТО.

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