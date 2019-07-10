В Норвежском море на месте затопления советской атомной подлодки нашли утечку радиации

Норвежские исследователи обнаружили возможную утечку радиации на месте затопления советской атомной подводной лодки K-278 "Комсомолец" в Норвежском море.

Об этом, ссылаясь на местный телеканал ТV2, сообщила Медуза.

8 июля специалисты, находящиеся на борту исследовательского судна "G.O. Sars", взяли пробы воды из вентиляционной трубы на вышедшей из строя подлодке. Предварительное исследование показало, что уровень радиации в 100 тысяч раз превышает уровень радиации в чистой морской воде.

Всего исследователи взяли три пробы воды, в двух из них превышения уровня радиации не обнаружено.

Глава экспедиции Хильда Элиза Хельдал отметила, что это предварительные результаты, все образцы дополнительно проверят после окончания экспедиции. Она добавила, что утечка радиации не угрожает рыболовству в этом районе.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" с повышенной глубиной погружения затонула 7 апреля 1989 года после пожара. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Реактор подлодки заглушили, при этом в торпедных аппаратах остались противолодочные ракеты с ядерной боевой частью.

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 июля 2019 г.

Напомним, в России утонула секретная подлодка, погибли 14 человек: на ней случился пожар.

Тем временем, ​Люк Бессон снимет фильм про затонувшую подлодку "Курск".