Николаевский губернатор Стадник заявляет о необходимых 8,3 млрд гривен для ремонта дорог области

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявляет о необходимости 8,3 млрд гривен для ремонта основных транспортных магистралей Николаевской области в 2020 году.

Об этом он сообщил в среду в ходе совещания с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, передают Українські Новини.



Первоочередными направлениями, на которые планируется выделить средства, станут дороги Н-11 "Николаев - Кривой Рог – Днипро", Н-14 "Николаев – Кропивницкий – Александровка", Н-24 "Николаев – Благовещенское", М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск".



В частности, на трассе Н-11 планируется осуществить ремонт на 71 км дороги, на Н-14 – 52 км дороги.



Как сообщали Українські Новини, 18 сентября Зеленский назначил Александра Стадника на должность председателя Николаевской областной государственной администрации.



Стадник с 2012 года работал в органах налоговой инспекции, был начальником управления Государственной фискальной службы в Киеве. Николаевский губернатор Стадник задекларировал 15 тыс. гривен доходов за 2018 год.