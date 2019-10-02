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  • Николаевский губернатор Стадник заявляет о необходимых 8,3 млрд гривен для ремонта дорог области
02 октября 2019, среда, 16:42 321
Политика 2019-10-02T16:43:37+03:00
Українські Новини
Николаевский губернатор Стадник заявляет о необходимых 8,3 млрд гривен для ремонта дорог области

Николаевский губернатор Стадник заявляет о необходимых 8,3 млрд гривен для ремонта дорог области

Ремонт дороги (иллюстрация).
Ремонт дороги (иллюстрация).

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявляет о необходимости 8,3 млрд гривен для ремонта основных транспортных магистралей Николаевской области в 2020 году.

Об этом он сообщил в среду в ходе совещания с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, передают Українські Новини.

Первоочередными направлениями, на которые планируется выделить средства, станут дороги Н-11 "Николаев - Кривой Рог – Днипро", Н-14 "Николаев – Кропивницкий – Александровка", Н-24 "Николаев – Благовещенское", М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск".

В частности, на трассе Н-11 планируется осуществить ремонт на 71 км дороги, на Н-14 – 52 км дороги.

Как сообщали Українські Новини, 18 сентября Зеленский назначил Александра Стадника на должность председателя Николаевской областной государственной администрации.

Стадник с 2012 года работал в органах налоговой инспекции, был начальником управления Государственной фискальной службы в Киеве. Николаевский губернатор Стадник задекларировал 15 тыс. гривен доходов за 2018 год.

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