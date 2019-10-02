Гия Канчели, написавший музыку к фильмам "Кин-дза-дза!" и "Не горюй!", скончался

2 октября на 85 году жизни скончался известный советский и грузинский пианист и композитор Гия Канчели, написавший музыку для фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!". Об этом сообщает Страна.uа со ссылкой на Imedinews.ge.

Гия Александрович Канчели родился в 1935 году в Тифлисе (Грузия) в семье заслуженного врача Грузии. До окончания Тбилисской консерватории в 1963 году успел закончить геологический факультет Тбилисского университета. Преподавал в консерватории в столице Грузии, а с 1971 года стал музыкальным заведующим местного театра им. Ш. Руставели.

С 1991 года жил в Западной Европе, сначала в Берлине, где получил стипендию Немецкой академии исскуств, а после - в Антверпене (Бельгия), куда переехал по приглашению Фламандского Королевского симфонического оркестра. Известен своими политическими взглядами - осудил российскую агрессию против Грузии и Украины.

Кроме музыки к таким известным фильмам как "Кин-дза-дза!", "Мимино", "Паспорт", "Не горюй!" и многим другим, Канчели написал семь симфоний, оперу "Музыка для живых" и ряд сочинения для хора.

За свои произведения композитор удостоен многих званий и наград, среди которых - народный артист СССР, государственная премия Грузии, грузинский Орден Чести, израильская премия Вольфа, премия "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза!".

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