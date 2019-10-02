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02 жовтня 2019, середа, 17:01 5
Життя 2019-10-02T17:01:09+03:00
Українські Новини
Гія Канчелі, який написав музику до фільмів "Кін-дза-дза!" і "Не горюй!", помер

Гія Канчелі, який написав музику до фільмів "Кін-дза-дза!" і "Не горюй!", помер

Композитор Гія Канчелі. Фото: Facebook/orpheus.radio
Композитор Гія Канчелі. Фото: Facebook/orpheus.radio

2 жовтня на 85 році життя помер відомий радянський і грузинський піаніст і композитор Гія Канчелі, який написав музику для фільмів "Міміно" і "Кін-дза-дза!". Про це повідомляє Страна.uа з посиланням на Imedinews.ge.

Гія Олександрович Канчелі народився в 1935 році в Тбілісі (Грузія) в сім'ї заслуженого лікаря Грузії. До закінчення Тбіліської консерваторії в 1963 році встиг закінчити геологічний факультет Тбіліського університету. Викладав у консерваторії в столиці Грузії, а з 1971 року став музичним завідувачем місцевого театру ім. Ш. Руставелі.

З 1991 року жив у Західній Європі, спочатку в Берліні, де отримав стипендію Німецької академії мистецтв, а після - в Антверпені (Бельгія), куди переїхав на запрошення Фламандського Королівського симфонічного оркестру. Відомий своїми політичними поглядами - засудив російську агресію проти Грузії та України.

Крім музики до таких відомих фільмів як "Кін-дза-дза!", "Міміно", "Паспорт", "Не горюй!" і багатьох інших, Канчелі написав сім симфоній, оперу "Музика для живих" і ряд творів для хору.

За свої твори композитор удостоєний багатьох звань і нагород, серед яких - народний артист СРСР, державна премія Грузії, грузинський Орден Честі, ізраїльська премія Вольфа, премія "Ніка" за кращу музику до фільму "Кін-дза-дза!".

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