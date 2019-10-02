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02 октября 2019, среда, 19:02 319
Верховная Рада и партии 2019-10-02T19:02:01+03:00
Українські Новини
Бойко назвал рынок земли "дорогой к рабству"

Бойко назвал рынок земли "дорогой к рабству"

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко в Верховной Раде Украины заявил, что открывать рынок земли можно только после того, когда все граждане воспользуются своим правом на землю и будет проведен референдум. Он отметил, что для многих украинцев, особенно горожан, земля остается недоступной.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Сегодня только 7 из 42 млн украинцев являются владельцами земельных паев. Для многих украинцев земля остается недоступной. И не создано никаких условий, чтобы люди реализовали свое право на владение ею. Как можно открывать рынок земли, если люди не получили свой пай?" – подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

Кроме того, по словам Бойко, открытию рынка земли должны предшествовать консультации с теми, кто на ней работает, а это фермеры, аграрии, и обязательно должен состояться референдум по этому крайне важному для людей вопросы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" совершенно четко заявила свою позицию: открытие рынка земли возможно только после обсуждения данного вопроса с теми, кто работает на земле, и проведения всеукраинского референдума. Ведь это не просто торговля землей. Те 4 листа бумаги, которые мы получили в виде законопроекта, - это путь к рабству. Есть очень высокие риски потерять контроль над ситуацией, контроль над продовольственной безопасностью страны и как следствие - независимостью государства. Это слишком высокая цена для того, чтобы власть смогла закрыть бюджетные "дыры" и получить положительные "похлопывания по плечу" от МВФ", – отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

Больше новостей о: Рынок земли Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко ОПЗЖ

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