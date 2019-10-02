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02 октября 2019, среда, 15:30 2719
Верховная Рада и партии 2019-10-02T15:31:02+03:00
Українські Новини
Бойко назвал "формулу Штайнмайера" единственным путем к миру

Бойко назвал "формулу Штайнмайера" единственным путем к миру

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко в Верховной Раде Украины заявил, что "формула Штайнмайера" является механизмом выполнения "минских соглашений" как единственного пути к миру в Украине.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Мы очень довольны тем, что начался реальный путь к миру. Мы рассматриваем выполнение "минских соглашений", а формула Штайнмайера – это механизм выполнения "минских соглашений", как единственный путь к миру, единственный дипломатический путь, признанный всем миром. Напомню, "минские соглашения" утверждены в т. ч. Резолюцией Совета безопасности ООН. Мы поддерживаем шаги власти и сегодня на встрече с президентом (председатели парламентских фракций ВР провели встречу с Президентом) мы тоже об этом сказали", – отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

Бойко также выразил надежду, что закон об особом статусе Донбасса будет принят в ближайшее время.

"Верховная Рада должна начать содержательную работу над законопроектами, направленными на достижение мира в Донбассе, и неотложно вносить их в повестку дня. Кроме того, у нас есть свой вариант такого законопроекта, и мы надеемся на его быструю обработку в комитетах Верховной Рады и согласование в рамках Трехсторонней контактной группы. Также мы надеемся на продуктивную работу над изменениями в Конституцию по определению статуса Донбасса в соответствии с "минскими соглашениями". Потому что без изменений в Конституцию данный закон работать не будет", – отметил оппозиционный политик.

Бойко подчеркнул, что сегодня важно, чтобы все политические силы, представленные в парламенте, были настроены на диалог и поиск компромисса, продемонстрированные Президентом Украины, и такая конструктивная работа Верховной Рады "станет залогом становления мира, путем к политическому урегулированию, возвращению людей и территорий домой, в Украину".

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