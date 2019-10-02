Умер король чешской поп-музыки Карел Готт

Во вторник, 1 октября, на 81-м году жизни скончался чешский певец Карел Готт. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на сообщение вдовы артиста Иванны Готтовой.

Готт родился в 1939 году в Пльзени. Электромонтер по образованию, он начал выступления на любительском уровне уже во время обучения. В конце 1950-х он параллельно с работой на заводе выступал в кафе и клубах, и уже в 1958 году получил свою первую премию как певец-любитель. В 1960 он бросил работу на заводе и поступил в Пражскую консерваторию по специальности "оперное пение".

Вскоре к певцу приходит популярность - в 1962 году он в дуэте с Властой Пруховой побеждаетв хит-параде Чешского радио, а в 1963 побеждает в общенациональном конкурсе певцов "Золотой соловей".

"Золотая эра" Карела Готта выпала на 1970-1980-е годы когда он был лидером поп-музыки Чехословакии, гастролировал по Европе, Азии и Америке, а его репертуар включал в себя композиции уже целого спектра жанров — от поп-музыки до народной и классической. Был любимцем публики в СРСР, где считался самым популярным чехословацким артистом.

В 1990 году Готт объявил об окончании карьеры, однако шумный успех его заключительных выступлений в спортивно-концертных залах в Чехословакии и Германии заставили певца изменить своё решение. Уже в 1992 году его альбом «Když muž se ženou snídá» стал самым продаваемым диском года, причём это достижение было повторено Готтом в 1995 и 1997 годах. До последнего времени Карел Готт оставался главной звездой чешской поп-музыки, регулярно выпускал новые песни и альбомы, а в 2015 году в сороковой раз выиграл ежегодный национальный музыкальный конкурс "Золотой соловей". Одновременно с этой наградой Карелу Готту были присуждёны призы "Абсолютный соловей" и "Платиновый соловей". С начала своего творческого пути певец спел и записал более 2 500 песен, записал 150 альбомов, 180 синглов, снялся в тринадцати фильмах.

12 сентября Готт сообщил, что уже месяц лечится от лейкемии, а за несколько часов до полуночи 1октября 2019 года скончался во сне.

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