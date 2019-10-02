3.10.19 10:00 Круглый стол: "Земельное вече: 10,5 млн государственной земли - как эффективно распорядиться территорией размером с Болгарию?"

3 октября 2019 года, в 10:00-12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится "Земельное вече".\r\nОрганизатор: советник премьер-министра, активист земельной реформы, депутат парламента 8-го созыва Алексей Мушак.\r\nИнформационные партнеры мероприятия: AgroPolit.com, Latifundist.com и Kurkul.com.\r\nНа мероприятии будут руководители советов разных уровней, НААН, отраслевых ассоциаций, представители органов власти и международных проектов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЭто третий раунд земельного вече. Его цель - совместно с представителями местных органов власти (советов разных уровней), НААН, представителями власти и профильными экспертами обсудить предложенный правительством и парламентом путь реформирования 10,5 млн государственных земель в пределах земельной реформы.\r\n Аккредитация: \r\nhttps:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSd2lEGN6O_0v5JZznitEEwOavForN7xan8W_cP_vpz1Rmvabg\/viewform?usp=sf_link\r\nСсылка на просмотр онлайн-трансляции:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж