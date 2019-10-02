3.10.19 10:00 Круглый стол: "Земельное вече: 10,5 млн государственной земли - как эффективно распорядиться территорией размером с Болгарию?"

3 октября 2019 года, в 10:00-12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится "Земельное вече".

Организатор: советник премьер-министра, активист земельной реформы, депутат парламента 8-го созыва Алексей Мушак.

Информационные партнеры мероприятия: AgroPolit.com, Latifundist.com и Kurkul.com.

На мероприятии будут руководители советов разных уровней, НААН, отраслевых ассоциаций, представители органов власти и международных проектов.

Это третий раунд земельного вече. Его цель - совместно с представителями местных органов власти (советов разных уровней), НААН, представителями власти и профильными экспертами обсудить предложенный правительством и парламентом путь реформирования 10,5 млн государственных земель в пределах земельной реформы.

Аккредитация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2lEGN6O_0v5JZznitEEwOavForN7xan8W_cP_vpz1Rmvabg/viewform?usp=sf_link

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж