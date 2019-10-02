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  • У Полтаві поліцейський чіплявся до жінки і побив підлітка, який за неї заступився
02 жовтня 2019, середа, 10:31 11
Події 2019-10-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
У Полтаві поліцейський чіплявся до жінки і побив підлітка, який за неї заступився

У Полтаві поліцейський чіплявся до жінки і побив підлітка, який за неї заступився

Державне бюро розслідувань повідомило сержанта поліції батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава" Головного управління Національної поліції у Полтавській області про підозру у побитті 17-річного юнака в Полтаві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"За попередньою інформацією, 29 вересня на одній з вулиць міста Полтава відбулася бійка за участю чотирьох чоловіків: двоє перехожих, серед яких неповнолітній, заступилися за жінку, до якої чіплялися поліцейський з сином", - сказано в ньому.

За даними ДБР, співробітник поліції був у стані алкогольного сп'яніння і, застосовуючи біту, завдав потерпілим тяжкі тілесні ушкодження.

Його не зупинив попереджувальний постріл у повітря, який зробив мешканець сусіднього будинку, побачивши бійку і намагаючись заспокоїти поліцейського.

Як наслідок 17-річного хлопця з травмами доставили в лікарню і прооперували, видаливши селезінку.

Другий громадянин отримав тілесні ушкодження - перелом ноги.

Мешканець будинку, який намагався припинити бійку, отримав легкі тілесні ушкодження.

На даний момент проводяться слідчі дії, зокрема допити свідків, готується клопотання про проведення судово-медичних експертиз потерпілих.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії, в ході яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру іншому учаснику конфлікту.

Нагадаємо, раніше поліцейські побили жінок в столичному метро.

Під Києвом поліцейський побив лісничого і переїхав його машиною.

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