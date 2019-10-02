У Полтаві поліцейський чіплявся до жінки і побив підлітка, який за неї заступився

Державне бюро розслідувань повідомило сержанта поліції батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава" Головного управління Національної поліції у Полтавській області про підозру у побитті 17-річного юнака в Полтаві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.\r\n"За попередньою інформацією, 29 вересня на одній з вулиць міста Полтава відбулася бійка за участю чотирьох чоловіків: двоє перехожих, серед яких неповнолітній, заступилися за жінку, до якої чіплялися поліцейський з сином", - сказано в ньому.\r\nЗа даними ДБР, співробітник поліції був у стані алкогольного сп'яніння і, застосовуючи біту, завдав потерпілим тяжкі тілесні ушкодження.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЙого не зупинив попереджувальний постріл у повітря, який зробив мешканець сусіднього будинку, побачивши бійку і намагаючись заспокоїти поліцейського.\r\nЯк наслідок 17-річного хлопця з травмами доставили в лікарню і прооперували, видаливши селезінку.\r\nДругий громадянин отримав тілесні ушкодження - перелом ноги.\r\nМешканець будинку, який намагався припинити бійку, отримав легкі тілесні ушкодження.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа даний момент проводяться слідчі дії, зокрема допити свідків, готується клопотання про проведення судово-медичних експертиз потерпілих.\r\nДосудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.\r\nТривають слідчі дії, в ході яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру іншому учаснику конфлікту.\r\nНагадаємо, раніше поліцейські побили жінок в столичному метро.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПід Києвом поліцейський побив лісничого і переїхав його машиною.