"Утро начинается с кофе", - 1 октября в мире отмечают День кофе

Сегодня, 1 октября в мире отмечают день, посвященный одному из самых важных и популярных напитков для людей – кофе. Историю происхождения и развития потребления напитка рассказали в CNN.

Происхождение кофе считается весьма глобальным процессом: арабы 15-го века первыми стали выращивать кофе, а в 1843 году француз дебютировал с первой в мире коммерческой машиной для приготовления эспрессо.

С тех пор эволюция кофе непрестанно набирает обороты.

"Людей все больше интересует, откуда берутся бобы и как их собирают и жарят", - заявил новозеландский производитель кофе Ник Кларк из Flight Coffee Unlimited.

Отмечается, что Латте, Флет Вайт и Каппуччино были изобретены в Сиднее, однако усовершенствованы они были в Веллингтоне, Новая Зеландия, где кофе стал неофициальным национальным напитком страны.

"Веллингтонцы действительно знают свой кофе, и по городу подают очень высокие стандарты", - говорит Кларк.

"Веллингтон также маленький город. Там много взаимодействия между потребителями и профессионалами, что помогает нашей отрасли развиваться и развиваться",- отметил он.

Одной из самых крупнейших производителей бобов в мире считается Вьтнам. Когда Вьетнам был колонией Франции, французы основали кофейные плантации по всей стране в конце 19-го века.

Во Вьетнаме кофе заваривается в традиционном фильтре, который капает в отдельную чашку, расположенную под фильтром снизу, производя густой, интенсивный напиток, который пьют в чистом виде или наслаждаются с традиционным сладким сгущенным молоком. Это то, к чему вьетнамцы привыкли, из-за недостатка свежего молока.

Кроме того, в Ханое ( Вьетнаме) местным фаворитом является яичный кофе, в который сверху черного кофе помещают сливочную пену из яичного белка, похожую на безе.

В Лондоне первые в городе кофейни, ориентированные на эспрессо, были открыты около 15 лет назад - с приориитетным напитком "Флет Вайт".

Однако, самое древнее появление кофе датируется в Африке - историки связывают его с Эфиопией до 15-го века - но Нигерия - это страна, которая медленнее проникает в кофейную культуру. В последние годы ситуация меняется, и, согласно статистике, в 2020 году нигерийцы будут пить на 23% больше кофе, чем в этом году.

В Украине день кофе отмечается с 2007 года. Точной даты нет, но обычно это происходит во второй половине сентября. По особенному относятся ко дню кофе во Львове, так как из этого города происходит Юрий Франц Кульчицкий. Именно он впервые завез кофе из Турции в Европу, а также приучил европейцев к кофе с молоком.

В День кофе в Украине проводятся ярмарки и фестивали кофе и посуды для этого напитка. А, еще проводятся чемпионаты бариста.

Как сообщали Українські Новини, ранее эксперты разъяснили, что предпочтение чая или кофе определяется наследственностью одной из групп вкусовых рецепторов.