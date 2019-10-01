Без референдума нельзя открывать рынок земли, - Бойко

Без профессионального рассмотрения и без референдума открывать рынок земли нельзя. Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил во время Согласительного совета во вторник, 1 октября, передает официальный сайт.

"Вопрос, который волнует не только нашу политическую силу, но и всю страну, - это введение рынка земли в том виде, в котором он предлагается. Эти 4 листа, которые мы получили в виде законопроекта о рынке земли, – это прямой путь к рабству. Не учтены предложения аграриев, которые реально работают на земле. Нет ключевых ответов: каким образом будет распаевана земля и каким образом люди, которые имеют право получить земельный пай, будут ее получать, — а она не уйдет с молотка транснациональным корпорациям, как это задумано сейчас в соответствии с этим коротким законопроектом. Поэтому мы категорически против такого "введения рынка земли". Без профессионального рассмотрения, без референдума такой чрезвычайно чувствительный и для людей, и для страны вопрос нельзя рассматривать", – подчеркнул Юрий Бойко.

Что касается проекта бюджета-2020, то если не будут учтены предложения, поданные оппозиционерами, фракция этот бюджет не поддержит ни при каких условиях.

"Несмотря на смену лиц в правительстве, мы имеем такой же бюджет, который предлагался в прошлом году практически без изменений. Это своеобразная копия. То есть идет продолжение строительства полицейского государства с бедным населением. Идет увеличение финансирования силовых структур и сокращение, с учетом реальной инфляции и роста цен, социальных выплат", – сказал Юрий Бойко.

Он привел пример, который ярко иллюстрирует распределение средств в предложенном правительством варианте бюджета.

"В проекте бюджета практически нет поддержки угольной отрасли. Это очень чувствительный вопрос, особенно с учетом приближения отопительного сезона. На нашей территории осталось 33 государственные шахты, из которых 8 уже не работают. Если не будет государственной поддержки, то к концу года их останется 5. А это увеличит нашу энергетическую зависимость и создаст реальную опасность для промышленности и всего общества. Мы предложили введение государственной поддержки в рамках 2 млрд гривен для того, чтобы поддержать угольную отрасль. Также мы предлагаем предоставить возможность завершить строительство шахты Нововолынская-10, так как на Волыни это будет единственная шахта, которая даст рабочие места, если ее построить до конца года. Другие все будут остановлены, так как у них вышел производственный цикл", – подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что фракция Оппозиционной платформы - За жизнь подала свои предложения к проекту бюджета (до 1 октября фракции должны были подать в комитет свои предложения ко второму чтению проекта бюджета - ред.) и будет настаивать на принятии этих изменений.

"Мы все вместе должны поработать над тем, чтобы защитить инвалидов, ветеранов и всех, кто нуждается в социальной защите. Все мы видели бюджет-2020, и, откровенно говоря, если бы не новые лица членов правительства, то возникает полное дежавю – мы получили тот же бюджет, который принимался во времена премьерства Яценюка или Гройсмана. Так не должно быть. Мы требуем пересмотреть этот бюджет в сторону его социальной направленности. Мы будем бороться за то, чтобы в бюджете-2020 были соблюдены и защищены в первую очередь права пенсионеров, ветеранов, наиболее незащищенных слоев населения. Новый бюджет должен стать лакмусовой бумажкой отношения власти к людям", – подчеркнул Юрий Бойко.

О социальной составляющей в проекте бюджета сегодня шла речь на слушаниях на тему: "Социальная защита пожилых людей", организованных Комитетом по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Целью проведения мероприятия является изучение проблем по реализации конституционных прав пожилых людей, в частности, права на пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные льготы и субсидии, социальную и медицинскую помощь и т.д.

В слушаниях приняли участие народные депутаты, представители центральных органов исполнительной власти, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Счетной палаты, Пенсионного фонда, Госслужбы занятости, Фонда социального страхования, научных учреждений, органов местной власти, ветеранских и общественных организаций, профсоюзов, средства массовой информации.