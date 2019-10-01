Коломойский создает искусственную монополию на рынке нефтепродуктов, - СМИ

Бизнесмен Игорь Коломойский пытается создать монополию на рынке нефтепродуктов из-за ограничений импорта. Об этом говорится в материале интернет-издание Главком "Заплати Коломойскому, или Почему в Украине такой дорогой бензин".



Издание сообщает, что захвачена Коломойским "Укртатнафта" обеспечивает львиную долю производства нефтепродуктов в Украине - 85%. Почти половина бензина, покупаемого украинцами, произведена именно на этом предприятии. Впрочем, украинским потребителям приходится платить за него цену выше чем Европе.



"Как утверждает экономист Борис Кушнирук, ПАО "Укртатнафта" в долгосрочных контрактах на поставку бензина и дизельного топлива использует формулу FOB Rotterdam + дифференциал... есть украинские бензин и дизтопливо, производимые из украинской нефти (монополист в нефтедобыче" Укрнафта "также находится под контролем группы "Приват") оцениваются так, будто они куплены в Роттердаме. Более того, в роттердамской цене добавляется дополнительная премия", - сообщает автор материала.



Однако он отмечает, что олигарху получения прибыли только за счет этой схемы оказалось мало, и он добивается введения ограничения импорта нефтепродуктов из-за введения квот и пошлин, что позволит ему зарабатывать еще больше. В частности, Коломойский уже добился решения правительства о введении специальной пошлины на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа.



"Вполне понятно, что ограничение импорта направлено на создание искусственного дефицита и еще большего повышения цен на АЗС. Эксперты "Консалтинговой группы А-95" неоднократно подчеркивали, что квотирование импорта является попыткой монополизации рынка группой "Приват", которая повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли", - сообщает автор.



Ранее издание "Зеркало недели" сообщало, что нефтяная монополия Коломойского - "Укрнафта" - намерен погасить 18 млрд грн задолженности перед бюджетом, накопившейся более чем за 15 лет, за счет украинском. Каждому гражданину Украины придется заплатить за это 428 грн.

Напомним, Сергей Куюн ранее заявил, что дальнейшие трансформации так называемой группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского будут лучшим маркером изменений в стране. А готовность команды нового президента Владимира Зеленского следовать сингапурском подхода, который предусматривал начинать борьбу с коррупцией из своих друзей, станут понятны довольно скоро.