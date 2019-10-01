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01 октября 2019, вторник, 16:05 293
Экономика 2019-10-01T16:10:24+03:00
Українські Новини
Счетная палата заявила о нецелевом использовании 1 млрд гривен на программах АПК

Счетная палата заявила о нецелевом использовании 1 млрд гривен на программах АПК

Счетная палата заявляет о нецелевом использовании выделенных средств на программы агропромышленного комплекса в размере 1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты, передают Українські Новини.

Сообщается, что в прошлом году почти 40% общего объема государственной поддержки АПК, выделенные по двум бюджетным программам, получили четыре связанные между собой предприятия.

При том, что с 1 января 2018 года одному сельскохозяйственному товаропроизводителю раз в год может предоставляться дотация не более чем 150 млн гривен.

В свою очередь Счетная палата проверила 2,8 млрд гривен по двум бюджетным программам, в 2018 году Минагрополитики использовал на государственную поддержку отрасли животноводства (2,4 млрд гривен) и развитие хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними (0,4 млрд гривен).

Также Счетной палатой было выявлено, что Минагрополитики выделил почти 1 млрд гривен отдельным субъектам хозяйствования со статусом юридического лица, которые являются связанными между собой лицами (в понимании требований налогового законодательства).

"А это - почти 40% общего объема государственной поддержки по двум вышеуказанным программам и более 70% от объема государственной поддержки животноводства, предоставленной по направлению частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции", - отмечается в сообщении.

Всего по вышеуказанным программам прошлого года с нарушением законодательства было использовано более 1 млрд гривен и не по целевому назначению 6,6 млн гривен.

Также был установлен факт нанесения ущерба госбюджету в размере 3,2 млн гривен и 16,8 млн гривен неэффективного управления средствами, которые вследствие их неиспользования, были возвращены в госбюджет.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский просит правоохранителей проверить дотации из государственного бюджета и дивиденды одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев).

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