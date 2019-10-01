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01 октября 2019, вторник, 14:54 726
Верховная Рада и партии 2019-10-01T14:58:35+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" Васильковский получил "черную метку" от Президента, - СМИ

"Слуга народа" Васильковский получил "черную метку" от Президента, - СМИ

Игорь Васильковский. Фото: КП в Украине
Игорь Васильковский. Фото: КП в Украине

Нардепы провалили голосование за отмену депутатской неприкосновенности. Причем против голосовали те, кто поднял тему обязательной отмены депутатской неприкосновенности на щит своей предвыборной борьбы – "слуги народа". В числе 44 бунтарей были и одесские представители ЗЕ-команды: Васильковский И.И., Горенюк А.А., Колев А.В., Костин А.Е., Чернявский С.М. Об этом сообщает КП в Украине.

Как стало известно, из источников, близких к Офису президента, буквально на второй день после скандального демарша спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков встречался с президентом Зеленским и заверил его, что законопроект №1009* будет принят. А с теми, кто не голосовал "поработают": им выдадут "черные метки" с предупреждением. Те же кто не поймут смыла предупреждения, автоматически попадут в черный список Зеленского.

Работа в отношении одного из одесских бунтарей – Игоря Васильковского уже началась. На текущей неделе из источников стало известно о начале проверки Васильковского на предмет контактов с местными бизнесменами. Также пошел накат на неофициального спонсора избирательной кампании Игоря Васильковского - одесского строительного магната сирийского происхождения Аднана Кивана.

Одновременно появилась информация, что сотрудники медиа-холдинга Аднана Кивана не только сопровождали Игоря Васильковского во время избирательной кампании, но продолжают работать на нардепа уже в качестве его помощников и советников. Последний, не самый удачный совет от кивановских пиарщиков – заявка Васильковского на пост мэра Одессы вопреки официальной ставки руководства политической силы на другого кандидата – Алексея Леонова. .

Еще один откровенный демарш Игоря Васльковского по отношению к линии партии, может плохо отразится на общем рейтинге ЗЕ-команды в регионе. Источники в ОП сообщают, что по регионам начались массовые замеры электорального предпочтения. В Одесской области доверие к "Слугам народа" просело. Поэтому не исключены показательные порки. И понятно, кто в Одесской области будет в числе первых на роль козла отпущения.

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