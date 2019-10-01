Олеся Медведева: что бы сказал Трампу Президент Голобородько

Журналистка Олеся Медведева опубликовала в Facebook текст из блога #316 "Что бы сказал Трампу президент Голобородько".



Многих зацепила речь во вчерашнем блоге #316 "Что бы сказал Трампу президент Голобородько"

Публикую ее отдельно. Разрешаю пользоваться Владимиру Александровичу.

"Дорогие украинцы!

Вы все видели как прошел мой визит в Нью-Йорк. Многие, наверное, читали об условиях которые мне выставляет Трамп. И об условиях, которые мне выставляют его противники - демократы.

И я хочу сказать – да. Это правда. Трамп требует от меня, чтоб Украина открыло дело против Байдена. А демократы требуют от меня дать показания, что на меня давил и меня шантажировал Трамп.

И если я не выполню требования, то и Трамп, и демократы грозят заморозить помощь Украине, не давать кредит МВФ, а против Игоря Коломойского возбудить уголовные дела.

И сейчас вот все думают-гадают как я поступлю. Какой выбор я сделаю.

Скажу прямо сейчас. Мой выбор следующий.

Дорогие Трамп, Байден и прочие. Идите лесом и разбирайтесь между собой сами.

Вы не дадите нам кредитов? Да пожалуйста. Нам будет трудно. Но мы справимся и без вас, решив те проблемы, которые уже давно нужно решить. А вы нам их решить не давали.

Главная проблема – война.

Я принял решения немедленно начать процесс политического урегулирования на Донбассе. Там пройдут выборы по формуле Штайнмайера, будет введен в действие закон об особом статусе и будут выполнены другие нормы Минских соглашений для того, чтобы Донбасс мирным путем вернулся в Украину. И тогда война закончится. И это позволит нам жизнь и нормально развиваться и без кредитов МВФ.

И это будет совсем скоро. Времени мало.

Теперь что касается Коломойского. Американцы грозят уголовным делом против него. Я против. Коломойский – это наш, украинский, олигарх. Поэтому мы сами против него возбудим уголовное дело.

Коломойский и его фирмы вывели из Приватбанка 5 млрд долларов. И на эту сумму финансировать банк было вынуждено государство. Поэтому Коломойский должен вернуть все эти деньги до копейки. А если не вернет, то он сядет в тюрьму. В нашу замечательную украинскую тюрьму. А все его телеканалы, ферросплавные заводы, топливные компании и самолеты будут конфискованы.

И будет именно так.

Я не мальчик, чтоб мне грозили пальчиком. А Украина – не та страна, которую можно ставить на растяжку и издеваться над ней.

Хватит.

Вы в Вашингтоне хотите, чтоб у нас шла и дальше война, а Волкер за откаты поставлял нам Джавелины? Вы хотите, чтоб сын Байдена зарабатывал миллионы на лоббизме в украинских нефтегазовых компаниях? Да. Вы этого хотите. Но мы, украинцы, этого не хотим.

И поэтому я говорю – Все. Хватит.

Непонятно? Скажу понятнее – идите в жопу."

Спасибо за внимание!









