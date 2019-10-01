Журналістка Олеся Медведєва опублікувала Facebook текст з блогу #316 "Що б сказав Трампу президент Голобородько".



Багатьох зачепила мова у вчорашньому блозі #316 "Що б сказав Трампу президент Голобородько"

Публікую її окремо. Дозволяю користуватися Володимиру Олександровичу.

"Дорогі українці!

Ви всі бачили як пройшов мій візит в Нью-Йорк. Багато хто, напевно, читав про умови які мені виставляє Трамп. І про умови, які мені виставляють його супротивники - демократи.

І я хочу сказати – так. Це правда. Трамп вимагає від мене, щоб Україна відкрила справу проти Байдена. А демократи вимагають від мене дати свідчення, що на мене тиснув і мене шантажував Трамп.

І якщо я не виконаю вимоги, то і Трамп, і демократи погрожують заморозити допомогу Україні, не давати кредит МВФ, а проти Ігоря Коломойського порушити кримінальні справи.

І ось зараз всі думають-гадають, як я зроблю. Який вибір я зроблю.

Скажу прямо зараз. Мій вибір наступний.

Дорогі Трамп, Байден та інші. Ідіть лісом і розбирайтеся між собою самі.

Ви не дасте нам кредитів? Та будь ласка. Нам буде важко. Але ми впораємося і без вас, вирішивши ті проблеми, які вже давно потрібно вирішити. А ви нам їх вирішити не давали.

Головна проблема – війна.

Я прийняв рішення негайно розпочати процес політичного врегулювання на Донбасі. Там пройдуть вибори за формулою Штайнмайера, буде введений в дію закон про особливий статус і будуть виконані інші норми Мінських угод для того, щоб Донбас мирним шляхом повернувся в Україну. І тоді війна закінчиться. І це дозволить нам жити і нормально розвиватися і без кредитів МВФ.

І це буде зовсім скоро. Часу мало.

Тепер що стосується Коломойського. Американці загрожують кримінальною справою проти нього. Я проти. Коломойський – це наш, український, олігарх. Тому ми самі проти нього порушимо кримінальну справу.

Коломойський і його фірми вивели з Приватбанку 5 млрд доларів. І на цю суму фінансувати банк була змушене держава. Тому Коломойський повинен повернути всі ці гроші до копійки. А якщо не поверне, то він сяде у в'язницю. У нашу чудову українську в'язницю. А всі його телеканали, феросплавні заводи, паливні компанії і літаки будуть конфісковані.

І буде саме так.

Я не хлопчик, щоб мені погрожували пальчиком. А Україна – не та країна, яку можна ставити на розтяжку і знущатися над нею.

Вистачить.

Ви у Вашингтоні хочете, щоб у нас йшла і далі війна, а Волкер за відкати постачав нам Джавеліни? Ви хочете, щоб син Байдена заробляв мільйони на лобізмі в українських нафтогазових компаніях? Так. Ви цього хочете. Але ми, українці, цього не хочемо.

І тому я кажу – Все. Вистачить.

Незрозуміло? Скажу зрозуміліше – ідіть в жопу."

Дякую за увагу!