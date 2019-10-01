Журналістка Олеся Медведєва опублікувала Facebook текст з блогу #316 "Що б сказав Трампу президент Голобородько". Багатьох зачепила мова у вчорашньому блозі #316 "Що б сказав Трампу президент Голобородько"\r\nПублікую її окремо. Дозволяю користуватися Володимиру Олександровичу.\r\n"Дорогі українці!\r\nВи всі бачили як пройшов мій візит в Нью-Йорк. Багато хто, напевно, читав про умови які мені виставляє Трамп. І про умови, які мені виставляють його супротивники - демократи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nІ я хочу сказати – так. Це правда. Трамп вимагає від мене, щоб Україна відкрила справу проти Байдена. А демократи вимагають від мене дати свідчення, що на мене тиснув і мене шантажував Трамп.\r\nІ якщо я не виконаю вимоги, то і Трамп, і демократи погрожують заморозити допомогу Україні, не давати кредит МВФ, а проти Ігоря Коломойського порушити кримінальні справи.\r\nІ ось зараз всі думають-гадають, як я зроблю. Який вибір я зроблю.\r\nСкажу прямо зараз. Мій вибір наступний.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДорогі Трамп, Байден та інші. Ідіть лісом і розбирайтеся між собою самі.\r\nВи не дасте нам кредитів? Та будь ласка. Нам буде важко. Але ми впораємося і без вас, вирішивши ті проблеми, які вже давно потрібно вирішити. А ви нам їх вирішити не давали.\r\nГоловна проблема – війна.\r\nЯ прийняв рішення негайно розпочати процес політичного врегулювання на Донбасі. Там пройдуть вибори за формулою Штайнмайера, буде введений в дію закон про особливий статус і будуть виконані інші норми Мінських угод для того, щоб Донбас мирним шляхом повернувся в Україну. І тоді війна закінчиться. І це дозволить нам жити і нормально розвиватися і без кредитів МВФ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nІ це буде зовсім скоро. Часу мало.\r\nТепер що стосується Коломойського. Американці загрожують кримінальною справою проти нього. Я проти. Коломойський – це наш, український, олігарх. Тому ми самі проти нього порушимо кримінальну справу.\r\nКоломойський і його фірми вивели з Приватбанку 5 млрд доларів. І на цю суму фінансувати банк була змушене держава. Тому Коломойський повинен повернути всі ці гроші до копійки. А якщо не поверне, то він сяде у в'язницю. У нашу чудову українську в'язницю. А всі його телеканали, феросплавні заводи, паливні компанії і літаки будуть конфісковані.\r\nІ буде саме так.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯ не хлопчик, щоб мені погрожували пальчиком. А Україна – не та країна, яку можна ставити на розтяжку і знущатися над нею.\r\nВистачить.\r\nВи у Вашингтоні хочете, щоб у нас йшла і далі війна, а Волкер за відкати постачав нам Джавеліни? Ви хочете, щоб син Байдена заробляв мільйони на лобізмі в українських нафтогазових компаніях? Так. Ви цього хочете. Але ми, українці, цього не хочемо.\r\nІ тому я кажу – Все. Вистачить.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНезрозуміло? Скажу зрозуміліше – ідіть в жопу."\r\nДякую за увагу!\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n