Остановка "Мотор Сич" приведет к социальному коллапсу в прифронтовом регионе, - журналист

Отмена сделки "Мотор Сич" и последующая остановка производства может серьезно осложнить отношения с КНР и привести к социальному недовольству среди работников завода, которых на данный момент насчитывается около 26 тыс человек. Об этом пишет журналист Андрей Капустин в статье Золотоносная курица по имени "Мотор-Січ": резать нельзя кормить на сайте издания "ПиК", - "Если сделка с украинскими властями будет по-прежнему пребывать в подвешенном состоянии, могут начать сбываться не самые оптимистические прогнозы".

13 августа завод "Мотор Сич" официально переведен на четырехдневную рабочую неделю. С 1 сентября пятница стала нерабочим днем. Согласно приказу №224 от 13 августа, переход на 4-дневную рабочую неделю будет осуществлен в связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов.

"Что может произойти в фактически прифронтовом Запорожье в случае, если 26 тыс человек пополнят ряды безработных, лучше могут рассказать специалисты в области информационных войн", пишет Капустин в своем материале. - "При этом, не может не удивлять заговор молчания тех украинских VIP, от которых зависит судьба предприятия. Ни президент Зеленский, ни премьер Гончарук, ни свежеуволенный глава СНБОУ Данилюк, ни глава СБУ Баканов, ни глава МИД Пристайко, ни гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичюс пока не произнесли ни слова".

Напомним, компании Skyrizon и Xinwei Group совместно с ГК "Укроборонпром" подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины заявление на концентрацию более 50% акций "Мотор Сич" для китайской стороны и более 25% для государства Украина. После разрешения АМКУ 25% акций частного предприятия "Мотор Сич" должно перейти в собственность государства Украина согласно подписанному договору дарения от китайской стороны. Также инвестор принял на себя ряд обязательств, гарантирующих запорожскому предприятию стабильный уровень зарплат и достаточное количество заказов, что позволит предприятию работать с прибылью.