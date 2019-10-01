подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Снижение price caps может привести к веерным отключениям электроэнергии, - член комитета ВР по энергетике
01 октября 2019, вторник, 12:14 1236
Экономика 2019-10-01T13:15:03+03:00
Українські Новини
Снижение price caps может привести к веерным отключениям электроэнергии, - член комитета ВР по энергетике

Снижение price caps может привести к веерным отключениям электроэнергии, - член комитета ВР по энергетике

Снижение верхней границы стоимости электроэнергии (price caps) не позволит ТЭС закупить уголь, что приведет к веерным отключениям электроэнергии. Об этом написал народный депутат Украины Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.

"Главное предостережение против снижения прайс-кепов в следующем. На мировых рынках энергоносители - газ, уголь, мазут - традиционно дорожают с октября по март. Поэтому снижать прайс-кепы исходя из текущей цены угля я бы не советовал. Если снизить прайс-кепы на осенне-зимний период, то угля ТЭС не купят. А если не купят, то нас ждут веерные отключения. Я надеялся, это мы оставили в прошлом... ", - написал Бондарь.

По его мнению, аргументы инициаторов такого решения не выдерживают критики. В частности, на упрек председателя комитета ВР по вопросам ТЭК Андрея Геруса по снижению стоимости угля на мировых рынках, он ответил, что стоимость топливной составляющей в тарифе ТЭС так же снизилась.

"О тарифе. На 2019 он планировался НКРЕКУ в размере 2,07 грн/кВт-ч. Фактический тариф - 1,51 грн/кВт-ч. Имеем снижение на 27%. Но надо учесть, что топливная составляющая составляет 70% себестоимости. Следовательно, несложно подсчитать, что топливная составляющая снизилась на 35%. Есть 35% снижение мировой цены угля и 35% уменьшение стоимости топливной составляющей в тарифе ТЭС", - пояснил Бондарь.

Кроме того, он добавил, что снижение ценовых ограничений ударит по государственным шахтам и повлечет дальнейший рост задолженности по зарплатам перед горняками шахт.

"Снижение верхней границы цены электроэнергии больно ударит по госшахтам. Энергетики будут вынуждены покупать у них уголь по более низкой цене. По себестоимости угля шахт 3,9 тыс. грн/т это может окончательно добить государственный угольный сектор, задолженность по зарплате в котором составляет 1,3 млрд. грн. Инициаторы снижение прайс-кепов это учли? Очень хочу увидеть от них соответствующие выкладки и обоснования ", - написал Бондарь.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисутоочном рынке (price caps).

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что существующие ограничения (price caps) на рынке электроэнергии едва покрывают цену угля, поэтому отказ НКРЕКУ их снижать обоснован.

Больше новостей о: Электроэнергия Михаил Бондарь

Архив
Новости
Маркарову допросили в ГБР 13:18
По Львову прокатился мощный ураган: повалены деревья, остановился электротранспорт 13:07
Суд над Александром Белько. Украфото
"Теракт" на мосту Метро: подозреваемый ветеран АТО обжаловал свой арест 13:02
Остановка "Мотор Сич" приведет к социальному коллапсу в прифронтовом регионе, - журналист 12:50
Спикер Разумков рассказал, когда начнут рассматривать госбюджет-2020 12:49
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
На Киев надвигается сильная гроза 21:30
В Украине произошло землетрясение 22:02
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok