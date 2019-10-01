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01 октября 2019, вторник, 11:30 453 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-10-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
Больше 40 безлимитных приложений – в новых тарифах Киевстар

Больше 40 безлимитных приложений – в новых тарифах Киевстар

1 октября 2019 года Киевстар запускает пять тарифов для клиентов предоплаченной связи: "Киевстар Комфорт", "Общение без границ", "Развлечения без границ", "Видео без границ" и "Максимальный Безлим". Об этом говорится в сообщении компании.

В новых тарифах Киевстар предлагает безлимитный* нетарифицируемый интернет сразу для 42 популярных приложений. Среди новых: Pinterest, Google Play Music, Netflix, Oll.TV, Snapchat, также карты Google и Waze. Для фанатов мобильных игр: Steam, Minecraft, World Of Tanks Blitz и Twitch. Благодаря безлиму абоненты Киевстар могут пользоваться своими любимыми социальными сетями, слушать музыку, смотреть видео и играть онлайн еще больше, ведь мегабайтфы не будут списываться. Для абонентов, которые подключили свой тариф до 1 октября, условия обслуживания и стоимость тарифов не изменились.

  • В новом тарифе "Киевстар Комфорт" абоненты получат безлимитные звонки в сети оператора и 30 минут на другие номера по Украине.
  • В "Общение без границ" - безлимитные звонки в сети Киевстар, 3000 Мб интернета и 30 минут для звонков на другие мобильные по Украине и на номера за границу**. Также в тарифе безлимитный интернет для популярных социальных сетей, мессенджеров и других приложений.
  • В тарифе "Развлечение без границ" абоненты получают безлимитный интернет для музыкальных приложений, онлайн игр и к сервисам Steam и Twitch. Также в тарифе безлим в сети Киевстар, 6000 Мб интернета для других потребностей, 60 минут на другие мобильные и за границу.
  • YouTube, Netflix, Kyivstar Go TV, Megogo, 1+1 video и другими стриминговимы сервисами можно пользоваться без списания мегабайт в тарифе "Видео без границ". Также абоненты получат безлим в сети Киевстар, 9000 Мб интернета и 90 минут на другие мобильные и за границу.
  • Безлимитный мобильный интернет, безлим в сети и 300 минут на другие мобильные и за границу – в тарифе "Максимальный Безлим".

Абоненты тарифных планов "Общение без границ", "Развлечения без границ" и "Видео без границ" будут получать вдвое больше мегабайтов и минут по той же стоимости, при условии своевременного пополнения счета. Например, абоненты с тарифом "Общение без границ" получат 6000 Мб интернета, 60 минут для звонков и безлим для игровых сервисов. Абоненты с тарифом "Развлечения без границ" получат 12000 Мб, 120 минут для звонков и безлим для видео приложений

С подробными условиями новых тарифных планов можно ознакомиться на официальном сайте Киевстар в разделе "Тарифы".
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