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01 октября 2019, вторник, 11:27 1527
Силовые структуры 2019-10-01T11:27:34+03:00
Українські Новини
Украинские военные не получили обещанные 48 БТРов, потому что Минобороны заказало неподходящую сталь

Украинские военные не получили обещанные 48 БТРов, потому что Минобороны заказало неподходящую сталь

Армия Украины до сих пор не получила обещанные еще в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь. Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Минобороны заказало БТРы еще в 2016 году. Их должно было изготовить Харьковское конструкторское бюро машиностроения, которое входит в состав ГК "Укроборонпром". Корпуса для БТРов планировали делать из украинского металла – стали марки 71, которая является базовой сталью для БТР-4. Но завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств и поставить готовые корпуса на харьковский завод, отправив только 20 недоделанных вместо почти полсотни готовых. Поэтому в декабре 2018 года Харьковское конструкторское бюро машиностроения заказало 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов. Сталь прибыла в Украину в марте, но спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта отбраковало ее из-за проблем с маркировкой, сопроводительными документами и, главное, химическим составом стали, который не соответствовал украинским требованиям.

В Институте Патона разными способами сварили несколько образцов именно этой стали, проверили швы на прочность и пришли к выводу, что этот металл можно использовать для корпусов БТРа, но только при условии, что вдоль всего шва дополнительно приварят подложку из бронестали. Это снова привело к затягиванию работ, поскольку завод решил ставить подкладки, а Минобороны говорит, что это будет не тот БТР, который оно заказывало. Таким образом сроки поставки сорвали и Минобороны до сих пор не получило БТРы. Заводу за срыв контракта выставили штраф на 82 миллиона. ХКБМ хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с Минобороны из-за решения по отбраковке металла. По последним данным, на харьковском заводе из запланированных 48 машин – сейчас собрана только четверть. Это БТРы из корпусов, которые изготовил Лозовский завод из украинского металла.

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