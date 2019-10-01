Украинские военные не получили обещанные 48 БТРов, потому что Минобороны заказало неподходящую сталь

Армия Украины до сих пор не получила обещанные еще в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь. Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Минобороны заказало БТРы еще в 2016 году. Их должно было изготовить Харьковское конструкторское бюро машиностроения, которое входит в состав ГК "Укроборонпром". Корпуса для БТРов планировали делать из украинского металла – стали марки 71, которая является базовой сталью для БТР-4. Но завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств и поставить готовые корпуса на харьковский завод, отправив только 20 недоделанных вместо почти полсотни готовых. Поэтому в декабре 2018 года Харьковское конструкторское бюро машиностроения заказало 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов. Сталь прибыла в Украину в марте, но спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта отбраковало ее из-за проблем с маркировкой, сопроводительными документами и, главное, химическим составом стали, который не соответствовал украинским требованиям.

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В Институте Патона разными способами сварили несколько образцов именно этой стали, проверили швы на прочность и пришли к выводу, что этот металл можно использовать для корпусов БТРа, но только при условии, что вдоль всего шва дополнительно приварят подложку из бронестали. Это снова привело к затягиванию работ, поскольку завод решил ставить подкладки, а Минобороны говорит, что это будет не тот БТР, который оно заказывало. Таким образом сроки поставки сорвали и Минобороны до сих пор не получило БТРы. Заводу за срыв контракта выставили штраф на 82 миллиона. ХКБМ хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с Минобороны из-за решения по отбраковке металла. По последним данным, на харьковском заводе из запланированных 48 машин – сейчас собрана только четверть. Это БТРы из корпусов, которые изготовил Лозовский завод из украинского металла.