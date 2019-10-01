Українські військові не отримали обіцяні 48 БТРів, тому що Міноборони замовило невідповідну сталь

Армія України досі не отримала обіцяні ще в липні 48 нових бронетранспортерів БТР-4Е з-за того, що державний завод закупив не ту сталь. Про це повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Міноборони замовило БТРи ще в 2016 році. Їх повинно було виготовити Харківське конструкторське бюро машинобудування, яке входить до складу ДК "Укроборонпром". Корпуси для БТРів планували робити з українського металу – сталі марки 71, яка є базовою сталлю для БТР-4. Але завод у Лозовій не зміг виконати своїх зобов'язань і поставити готові корпуси на харківський завод, відправивши тільки 20 недороблених замість майже півсотні готових. Тому в грудні 2018 року Харківське конструкторське бюро машинобудування замовило 33 тонни фінської сталі марки Miilux Protection 500, яку раніше використовували для виготовлення БТРів. Сталь прибула в Україну в березні, але спецпідрозділ Міноборони, яке контролює якість виробництва і ремонту вибракувало її через проблеми з маркуванням, супровідними документами і, головне, хімічним складом сталі, який не відповідав українським вимогам.

В Інституті Патона різними способами зварили кілька зразків саме цієї сталі, перевірили шви на міцність і прийшли до висновку, що цей метал можна використовувати для корпусів БТРа, але тільки за умови, що вздовж всього шва додатково приварят підкладку з бронестали. Це знову призвело до затягування робіт, оскільки завод вирішив ставити підкладки, а Міноборони каже, що це буде не той БТР, який він замовляв. Таким чином терміни поставки зірвали і Міноборони досі не отримало БТРи . Заводу за зрив контракту виставили штраф на 82 мільйони. ХКБМ хоче оскаржити штраф у суді і ще судиться з Міноборони за рішення щодо відбракування металу. За останніми даними, на харківському заводі із запланованих 48 машин – зараз зібрана тільки чверть. Це БТРи з корпусів, які виготовив Лозовський завод з українського металу.