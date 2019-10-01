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01 жовтня 2019, вівторок, 11:27 10
Силові структури 2019-10-01T15:15:04+03:00
Українські Новини
Українські військові не отримали обіцяні 48 БТРів, тому що Міноборони замовило невідповідну сталь

Українські військові не отримали обіцяні 48 БТРів, тому що Міноборони замовило невідповідну сталь

Армія України досі не отримала обіцяні ще в липні 48 нових бронетранспортерів БТР-4Е з-за того, що державний завод закупив не ту сталь. Про це повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Міноборони замовило БТРи ще в 2016 році. Їх повинно було виготовити Харківське конструкторське бюро машинобудування, яке входить до складу ДК "Укроборонпром". Корпуси для БТРів планували робити з українського металу – сталі марки 71, яка є базовою сталлю для БТР-4. Але завод у Лозовій не зміг виконати своїх зобов'язань і поставити готові корпуси на харківський завод, відправивши тільки 20 недороблених замість майже півсотні готових. Тому в грудні 2018 року Харківське конструкторське бюро машинобудування замовило 33 тонни фінської сталі марки Miilux Protection 500, яку раніше використовували для виготовлення БТРів. Сталь прибула в Україну в березні, але спецпідрозділ Міноборони, яке контролює якість виробництва і ремонту вибракувало її через проблеми з маркуванням, супровідними документами і, головне, хімічним складом сталі, який не відповідав українським вимогам.

В Інституті Патона різними способами зварили кілька зразків саме цієї сталі, перевірили шви на міцність і прийшли до висновку, що цей метал можна використовувати для корпусів БТРа, але тільки за умови, що вздовж всього шва додатково приварят підкладку з бронестали. Це знову призвело до затягування робіт, оскільки завод вирішив ставити підкладки, а Міноборони каже, що це буде не той БТР, який він замовляв. Таким чином терміни поставки зірвали і Міноборони досі не отримало БТРи . Заводу за зрив контракту виставили штраф на 82 мільйони. ХКБМ хоче оскаржити штраф у суді і ще судиться з Міноборони за рішення щодо відбракування металу. За останніми даними, на харківському заводі із запланованих 48 машин – зараз зібрана тільки чверть. Це БТРи з корпусів, які виготовив Лозовський завод з українського металу.
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