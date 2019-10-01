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01 октября 2019, вторник, 10:28 1250
Налоги 2019-10-01T10:45:16+03:00
Українські Новини
Бизнес предупреждает власть о катастрофических последствиях принятия законопроекта №1210, - СМИ

Бизнес предупреждает власть о катастрофических последствиях принятия законопроекта №1210, - СМИ

Представители бизнеса предупреждают власть о катастрофических последствиях, к которым может привести принятие законопроекта №1210, который предполагает изменения Налогового кодекса.

Об этом говорится в материале на сайте "112".

В частности, повышение ставок на железорудное сырье с 8 до 10% (а с учетом повышающего коэффициента показатель будет еще больше) ударит по компаниям, которые добывают и экспортируют железную руду. Норма, в случае ее принятия, приведет к ослаблению позиций украинских металлургов на экспортных рынках, где они конкурируют с россиянами, главным образом, с компанией "Металлоинвест" олигарха, близкого к Путину - Алишера Усманова, - пишет "112".

Как говориться в материале, обсуждаемые нормы затронут не только крупный бизнес, они скажутся на кошельках людей как косвенно, так и прямо.

По мнению экспертов, предлагаемые Даниилом Гетманцевым законодательные изменения приведут к резкому подорожанию табака для нагревания (на украинском рынке это продукты торговых марок GLO і IQOS).

В Украине из 8 млн курильщиков около 500 тыс. отказались от сигарет и перешли на системы нагревания табака. Сейчас это не более 3% рынка, который в результате подорожания с 45 до 70 грн за пачку табачных стиков, сократится на 40%, - утверждают эксперты.

Дискуссии вызвали и другие изменения, предлагаемые законопроектом, в частности, это вопрос ответственности налоговой и необходимость расширять нормы о трансфертном ценообразовании для аграриев, изменение нормы применения стимулирующих ставок рентной платы для добычи природного газа из новых скважин.

Автор статьи акцентирует, что на этом фоне "ArcelorMittal Кривой Рог" уже заявила, что "выведет из Украины около 433 млн долларов в качестве дивидендов, хотя ранее компания решила инвестировать эти деньги в развитие. А British American Tobacco (развивает GLO) вообще переносит региональный центр из Киева в Румынию из-за "непрогнозируемой фискальной и регуляторной политики правительства Украины".

Напомним, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект в ближайшие недели.

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