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  • Новый Верховный Суд способствует повышению уровня правовой определенности и соблюдению закона, - Совет Европы
01 октября 2019, вторник, 09:53 939
Политика 2019-10-01T09:54:23+03:00
Українські Новини
Новый Верховный Суд способствует повышению уровня правовой определенности и соблюдению закона, - Совет Евро

Новый Верховный Суд способствует повышению уровня правовой определенности и соблюдению закона, - Совет Европы

Новый отчёт Совета Европы позитивно оценивает работу Верховного Суда, созданного в Украине в 2017 году. Об этом сказано в полном тексте отчета, подготовленного по результатам оценки судебной реформы (2014 – 2018 гг.). По мнению экспертов, Верховный Суд показывает хорошую работу с новым процессуальным законодательством, для целей обеспечения единства судебной практики

Напомним, новый Верховный Суд начал свою работу в декабре 2017 года. Суд работает в составе 193 судей, назначенных по результатам проведения открытого конкурса, который проводился впервые. По мнению экспертов Совета Европы, процедура конкурса является очень позитивной для обеспечения объективного отбора кандидатов, и была одобрена внешними наблюдателями за ее прозрачность и тщательность.

Эксперты также отмечают, что результаты судебной реформы показывают "позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции".

Вместе с тем, сейчас на рассмотрении Парламента находится инициированный Президентом Зеленским законопроект 1008, которым, среди прочего, предусматривается перезагрузка нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их количества в два раза. В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой "перезагрузки".

Как сообщалось ранее, представительство ЕС и посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, отметив беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда.

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