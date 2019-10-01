Трамп обратился к премьеру Австралии с незаконными требованиями помочь дискредитировать спецпрокурора Мюллюра, - СМИ

Президент США Дональд Трамп говорил по телефону с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и просил его оказать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в поиске информации для дискредитации расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом со ссылкой на двух чиновников сообщает The New York Times во вторник, 1 октября.

Белый дом ограничил доступ к расшифровке звонка. С его содержанием может ознакомиться лишь небольшая группа помощников президента. По словам одного из собеседников газеты, это напоминает ситуацию со звонком Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с которым демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента.

Тем временем министерство юстиции подтвердило сообщение газеты, заявив, что прокурор США Джон Дарем, который выясняет причины начала расследования Мюллера, "собирает информацию из многочисленных источников, включая ряд зарубежных стран".

"По просьбе генерального прокурора Барра президент связался с другими странами, чтобы попросить их представить генерального прокурора и мистера Дарема соответствующим должностным лицам", - сказала пресс-секретарь министерства юстиции Керри Купеч.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что минюст попросил президента установить связи между ним и иностранными должностными лицами, чтобы продвигать расследование, и "он сделал это, вот и все".

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