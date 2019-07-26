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26 июля 2019, пятница, 18:38 93
Политика 2019-07-26T20:45:02+03:00
Українські Новини
Спецпрокурор США искал "звездного свидетеля" для доказательств против Трампа, - Джон Соломон

Спецпрокурор США искал "звездного свидетеля" для доказательств против Трампа, - Джон Соломон

Американский журналист-расследователь Джон Соломон стал на этой неделе ньюсмейкером и для США, и для Украины. Он впервые публично написал о попытке команды спецпрокурора Мюллера получить компромат на Дональда Трампа, благодаря переговорам с "командой защиты" бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщают "Подробности".

В частности, Соломон выяснил, что заместитель спецпрокурора Эндрю Вайсман предлагал отменить уголовные обвинения, которые Фирташу выдвинули в Соединенных Штатах, в обмен на показания против главы Белого Дома. Джон Соломон рассказал, почему команда Мюллера пошла на такой шаг.

"Похоже, команда Мюллера поняла, что "досье Стила" - не такое уж и серьезное. И надо еще хоть что-то найти. Поэтому они предприняли попытку заставить господина Фирташа пойти на сделку со следствием. Эндрю Вайсман предложил дать показания. Но у господина Фирташа и не было такой информации, и он отказался что-либо предоставлять за неимением того, что требовали. Почему в Америке такое внимание сейчас к этому, потому что мы видим, что команда Мюллера с самого начала понимала слабость этого дела и требовала, чтобы добавился некий "звездный свидетель" и принес им доказательства", - говорит Джон Соломон, журналист-расследователь.

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