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01 октября 2019, вторник, 08:35 128
Общество 2019-10-01T08:35:02+03:00
Українські Новини
Советник Зеленского рассказал, чем опасен подключенный к интернету фаллоимитатор

Советник Зеленского рассказал, чем опасен подключенный к интернету фаллоимитатор

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу представительства Университета Сингулярности в Украине Игоря Новикова советником-футурологом и он дал большое интервью известной радиоведущей Анне Балент в программе "О чем говорят мужчины". 

В частности, он рассказал, чем могут быть опасны фаллоимитаторы, подключенные к интернет-сети.

"Мы не видели секс в тех количествах, в которых он сейчас есть в интернете, и настолько доступный. Это поменяло отношение, мы в какой-то степени к этому адаптировались. Секс не стал изюминкой и запретным плодом, а стал частью повседневности, естественно, интерес к нему падает", - сказал Новиков. 

Ведущая отметила, что когда чего-то становится слишком много, то нужны новые решения.

Также Новиков отметил, что у него была длинная дискусия как-то о том, чем может быть опасен фаллоимитатор, подключенный к интернету и собирает данные.

"Подумай о том, что он о тебе знает и что будет, если эти данные попадут не в те руки", - сказал он.

Новиков также повеселился и над тем, что уже утром украинский сегмент интернета запестрит новостями о том, как советник Зеленского рассказывал о опасности секс-игрушек.

Напомним, что Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ).

Больше новостей о: фаллоимитатор Игорь Новиков

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