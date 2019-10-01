Советник Зеленского рассказал, что хочет попробовать секс с роботом

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу представительства Университета Сингулярности в Украине Игоря Новикова советником-футурологом и он дал большое интервью известной радиоведущей Анне Балент в программе "О чем говорят мужчины".\r\nВ частности, он рассказал, что в будущем обязательно хотел бы попробовать секс с роботом.\r\nВедущая Анна Балент рассказала, что ей не дает покоя секс-робот Саманта, которого британские ученые научили отказывать в сексе. Для этого на ней установлены датчики, которые фиксируют грубые прикосновения и неуважительное отношение. Пока что это лишь прототип, но - цена уже практически ясна, это три с половиной тысячи фунтов стерлингов. \r\nИгоря Новикова в первую очередь заинтересовало, будет ли Саманта звонить в час ночи партнеру и спрашивать, когда он приедет домой.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я к этому отношусь очень просто, спрос формируют предложение. Я не думаю, что роботы приживутся как массовое явление, это будет нишевая игрушка, которая на макрособытия влиять не будет", - заявил он.\r\nНа вопрос ведущей, попробовал ли бы он секс с роботом ради лучшего понимания будущего, он ответил, что да, попробовал бы.\r\n"С согласия жены, я думаю, да", - заявил Новиков.\r\n\r\nНапомним, что Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n