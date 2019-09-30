Луганская ТЭС может быть остановлена в связи с прекращением поставок газа с октября, - "Укрэнерго"

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что работа Луганской тепловой электростанции (ТЭС) может быть остановлена в связи с прекращением поставок газа с 1 октября.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.

"Системный оператор "Укрэнерго" получил письмо от "ДТЭК Востокэнерго" о прекращении газоснабжения на "ДТЭК Луганская ТЭС" с 7:00 первого октября, что приведет к полному отключению электростанции от сети", - говорится в нем.

Отмечается, что в случае остановки работы Луганской ТЭС и с целью недопущения полного обесточивания севера Луганской области "Укрэнерго" будет вынуждена применить графики аварийного отключения потребителей электрической энергии.

"Для предотвращения полного обесточивания северного региона Луганской области при отсутствии топлива на Луганской ТЭС системный оператор применяет контролируемые ограничения энергоснабжения потребителей. Графики таких ограничений составляются и утверждаются заранее, в том числе на базе данных, которые подает региональный оператор системы распределения - ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО). Это необходимо для того, чтобы предотвратить автоматическое и неконтролируемое диспетчерами обесточивание региона в случае остановки Луганской ТЭС. От слаженной работы дежурного персонала Луганской ТЭС, НЭК "Укрэнерго" и ЛЭО при остановке станции и применении графиков аварийных отключений зависит стабильность функционирования энергосистемы", - отметил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Также сообщается, что отключению подлежит половина всех потребителей севера Луганской области.

Кроме того, компания отмечает, что альтернативным решением проблемы с энергоснабжением севера Луганской области является завершение строительства ПС 500/220 кВ "Креминская" вблизи города Кременная Луганской области с заходами ВЛ 500 кВ Донбасская - Донская и ВЛ 220 кВ Креминская - Юбилейная, что значительно повысит надежность энергоснабжения Луганского региона.

Как сообщали Українськi Новини, Луганская ТЭС перешла на работу одним энергоблоком для экономии газа.

Ранее Кабинет Министров отказался от специальной цены на природный газ для энергогенерирующей компании "ДТЭК Востокэнерго".

В июле Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за остановки поставки угля.

Генерирующие мощности "ДТЭК Востокэнерго" сосредоточены на двух тепловых электростанциях ДТЭК Кураховской ТЭС (г. Курахово, Донецкая обл.) и ДТЭК Луганской ТЭС (г. Счастье, Луганская обл).

Весной 2017 года компания потеряла контроль над третьей тепловой электростанцией - ДТЭК Зуевской ТЭС, расположенной на временно неподконтрольной территории в г. Зугрэс Донецкой области.

"ДТЭК Востокэнерго" входит в состав управляющей энергетическими активами System Capital Management (Донецк) компании ДТЭК.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.