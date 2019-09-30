Луганская ТЭС может быть остановлена в связи с прекращением поставок газа с октября, - "Укрэнерго"

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что работа Луганской тепловой электростанции (ТЭС) может быть остановлена в связи с прекращением поставок газа с 1 октября.\r\nОб этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.\r\n"Системный оператор "Укрэнерго" получил письмо от "ДТЭК Востокэнерго" о прекращении газоснабжения на "ДТЭК Луганская ТЭС" с 7:00 первого октября, что приведет к полному отключению электростанции от сети", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что в случае остановки работы Луганской ТЭС и с целью недопущения полного обесточивания севера Луганской области "Укрэнерго" будет вынуждена применить графики аварийного отключения потребителей электрической энергии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Для предотвращения полного обесточивания северного региона Луганской области при отсутствии топлива на Луганской ТЭС системный оператор применяет контролируемые ограничения энергоснабжения потребителей. Графики таких ограничений составляются и утверждаются заранее, в том числе на базе данных, которые подает региональный оператор системы распределения - ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО). Это необходимо для того, чтобы предотвратить автоматическое и неконтролируемое диспетчерами обесточивание региона в случае остановки Луганской ТЭС. От слаженной работы дежурного персонала Луганской ТЭС, НЭК "Укрэнерго" и ЛЭО при остановке станции и применении графиков аварийных отключений зависит стабильность функционирования энергосистемы", - отметил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.\r\nТакже сообщается, что отключению подлежит половина всех потребителей севера Луганской области.\r\nКроме того, компания отмечает, что альтернативным решением проблемы с энергоснабжением севера Луганской области является завершение строительства ПС 500\/220 кВ "Креминская" вблизи города Кременная Луганской области с заходами ВЛ 500 кВ Донбасская - Донская и ВЛ 220 кВ Креминская - Юбилейная, что значительно повысит надежность энергоснабжения Луганского региона.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луганская ТЭС перешла на работу одним энергоблоком для экономии газа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее Кабинет Министров отказался от специальной цены на природный газ для энергогенерирующей компании "ДТЭК Востокэнерго".\r\nВ июле Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за остановки поставки угля.\r\nГенерирующие мощности "ДТЭК Востокэнерго" сосредоточены на двух тепловых электростанциях ДТЭК Кураховской ТЭС (г. Курахово, Донецкая обл.) и ДТЭК Луганской ТЭС (г. Счастье, Луганская обл).\r\nВесной 2017 года компания потеряла контроль над третьей тепловой электростанцией - ДТЭК Зуевской ТЭС, расположенной на временно неподконтрольной территории в г. Зугрэс Донецкой области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"ДТЭК Востокэнерго" входит в состав управляющей энергетическими активами System Capital Management (Донецк) компании ДТЭК.\r\n100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.