"Вечно молодая" Моника Беллуччи отмечает сегодня 55-й День рождения

Одна из самых успешных и "вечно молодых" актрис мира Моника Беллуччи сегодня отмечает свой 55-й День рождения. О жизненном пути и популярных фильмах легендарной актрисы передает Главком.

Моника Анна Мария Беллуччи – итальянская актриса и модель, родом из провинциального городка Читта-ди-кастелло, которая обрела популярность после выхода фильмов "Дракула", "Малена", "Необратимость", "Братья Гримм" и других. В 2016 году получила почетное звание кавалера ордена Почетного легиона.

Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в Италии. Первоначальной мечтой будущей звезды было обучение в Университете Перуджи на факультете юриспруденции. Для этого Моника работала моделью у Liceo Classico с 16 лет. Однако гламурный образ жизни быстро понравился Монике, и она решила отказаться от своей детской мечты в пользу светской жизни.

Будучи успешной моделью, Моника Беллуччи решила стать еще и актрисой кино. Впервые на экране она появилась в 1990 году.

Первыми проектами стали эпизодические роли в фильмах итальянского производства "Жизнь с сыновьями", "Бандиты", "Злоупотребление". Первую весомую роль Беллуччи получила в 1992 году – актрису пригласили на съемки фильма "Дракула", в котором Моника воплотила образ невесты знаменитого кровопийцы.

В 1996 году к Монике пришел настоящий успех. За роль Лизы в мелодраме "Квартира" она оказалась номинирована на премию под названием "Сезар" в качестве самой многообещающей актрисы. Затем последовала роль в боевике "Доберман".

В фильмографии Моники Беллуччи насчитываются более полусотни работ. Талант позволяет ей сниматься в картинах абсолютно разных жанров. Актриса продолжает активно работать. Она появилась в кадре картин "Чудеса" (2014), "Любовь и война", "007: Спектр" (2015).

Наиболее яркими и запоминающимися стали роли Моники Беллуччи в фильмах "Малена", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Братство волка".

Успешная карьера актрисы не стала точкой пределе Моники. Сегодня Беллуччи испонляется 55 лет, однако несмотря на возраст, актриса прекрасно выглядит и получает массовые приглашения выступать в роли модели.

Так, в 2018 году на показе коллекции Dolce&Gabbana, 54-летняя Моника дважды выступила в роли модели на показах коллекций.

Как сообщали Українські Новини, ранее Forbes опубликовал список актеров и актрис Голливуда, которые получили гонорары, значительно превосходящие сборы от фильмов, в которых они сыграли. Самой переоцененной звездой Голливуда по итогам 2017 года стал актер Марк Уолберг. Второе и третье места заняли актеры Кристиан Бейл и Ченнинг Татум.