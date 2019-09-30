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30 сентября 2019, понедельник, 18:10 530
Экономика 2019-09-30T18:10:24+03:00
Українські Новини
Отказ НКРЭКУ снижать price caps обоснованый, действующие ограничения едва покрывают цену угля, - Волынец

Отказ НКРЭКУ снижать price caps обоснованый, действующие ограничения едва покрывают цену угля, - Волынец

Существующие ограничения (price caps) на рынке электроэнергии едва покрывают цену угля, поэтому отказ НКРЭКУ их снижать обоснована. Об этом написал Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, комментируя критику решения регулятора со стороны министра энергетики Алексея Оржель, который заявил, что цена на уголь за последний год снизилась.

 
"Министр ошибочно отождествляет понятие оптовой рыночной цены электроэнергии ОРЦ и цены угольной генерации. Действительно, ОРЦ как ценовой микс учитывал угольную составляющую. В формуле ОРЦ на 2019 г. тариф тепловой генерации (исходя из средних цен индекса API 2) в 2019 году был составлять 2,07 грн кВт-час. С 1 июля, когда вводился новый рынок электроэнергии, ценовые ограничения (в том числе для ГК ТЭС) были установлены на уровне 1,64 кВт-час. Но из этой суммы нужно вычесть акциз и оплату тарифа НЭК "Укрэнерго" на диспетчеризацию. Как видим, динамика снижения цены в Роттердаме, о которой говорит Алексей Оржель, уже учтены в существующих price caps", - пояснил Волынец.
 
Лидер профсоюза горняков также обратил внимание, что цена электроэнергии, произведенной угольными ТЭС, это не только стоимость топлива. Это еще и условно-постоянные расходы электростанций (заработная плата, ремонты, амортизация и т.д.). В условиях 10% рентабельности на покрытие угольной составляющей у генерирующих компаний остается лишь 0,99 грн кВт-час. Это лишь 1834 грн / тонна без доставки из порта на станцию ​​железнодорожным транспортом. Доставка "съедает" еще 260 грн на каждой тонне. Таким образом, на границе угля должны быть не дороже 1524 грн / тонна. А реальные контракты - начинаются от 1900 грн / тонна! А регуляторная цена на уголь шахт еще больше - 2500 грн / тонна!
 
Волынец выразил удивление, что министр при таких условиях видит возможность для снижения ценовых ограничений, ведь существующие price caps едва покрывают цену угля. И назвал позицию НКРЕКП вполне обоснованной.
 
"За какие средства генерирующие компании ТЭС должны закупать уголь? Где именно, при таких обстоятельствах, министр Оржель видит потенциал для снижения price caps? Очень хотелось бы услышать ответ на эти конкретные вопросы, а не трансляцию всем известных фактов о снижении цены угля на мировых рынках по сравнению с прошлым годом и недавнее укрепление гривни", - написал Волынец.
 
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок (price caps).
 
Ранее представители власти сообщали, что считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые рrice caps, а именно, дневную цену снизить на 15-20%. Ряд экспертов заявляли, что намерения снизить предельные цены на рынке электроэнергии существенно усложнят возможность закупки угля и могут спровоцировать кризис в энергетике.

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