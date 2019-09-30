Под Луганском против контрабандистов на "Ниве" пограничники применили оружие

Пограничники применили оружие для предотвращения прорыва украино-российской границы автомобилем с контрабандой в Луганской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.\r\n"Пограничники предупредили дерзкую попытку нарушения государственной границы", - сказано в нем.\r\nВ Луганской области на границе с РФ пограничники, которые выполняют задачи в районе проведения ООС, с применением оружия пресекли попытку нарушения границы. В частности, 29 сентября вечером пограничный наряд отдела пограничной службы "Троицкое", который нес службу в районе населенного пункта Демино-Александровка, с помощью тепловизора обнаружил движение двух автомобилей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКонтрабандные консервы. Фото: ГПС Украины\r\nК вероятному месту правонарушения была выслана группа реагирования и выставлены дополнительные пограничные наряды по прикрытию участка границе с РФ, начаты поисковые мероприятия, в результате которых пограничники заметили 2 транспортных средства с выключенными фарами, которые двигались в сторону границы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа законные требования об остановке водители автомобилей не реагировали и осуществили опасный маневр в направлении пограничного наряда, чем создали явную угрозу жизни и здоровью военнослужащим. Пограничники применили огнестрельное оружие по автомобилям нарушителей.\r\nДалее, во время проведения поисковых мероприятий, в лесополосе вблизи границы был обнаружен поврежденный автомобиль марки ВАЗ-21236 с номерами украинской регистрации и без водителя. Вблизи автомобиля была обнаружена брошенная партия контрабандных товаров, а именно - коробки с рыбными консервами производства Армении.\r\nВ настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на участке ответственности Луганского отряда.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=se0Z-R7Z2iE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 ноября 2018 года контрабандисты осуществили наезд на начальника пограничного отряда "Деловое" в Закарпатской области. От полученных травм он скончался в больнице, а водитель автомобиля был задержан полицией на следующий день.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n