Под Луганском против контрабандистов на "Ниве" пограничники применили оружие

Пограничники применили оружие для предотвращения прорыва украино-российской границы автомобилем с контрабандой в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Пограничники предупредили дерзкую попытку нарушения государственной границы", - сказано в нем.

В Луганской области на границе с РФ пограничники, которые выполняют задачи в районе проведения ООС, с применением оружия пресекли попытку нарушения границы. В частности, 29 сентября вечером пограничный наряд отдела пограничной службы "Троицкое", который нес службу в районе населенного пункта Демино-Александровка, с помощью тепловизора обнаружил движение двух автомобилей.

Контрабандные консервы. Фото: ГПС Украины

К вероятному месту правонарушения была выслана группа реагирования и выставлены дополнительные пограничные наряды по прикрытию участка границе с РФ, начаты поисковые мероприятия, в результате которых пограничники заметили 2 транспортных средства с выключенными фарами, которые двигались в сторону границы.

На законные требования об остановке водители автомобилей не реагировали и осуществили опасный маневр в направлении пограничного наряда, чем создали явную угрозу жизни и здоровью военнослужащим. Пограничники применили огнестрельное оружие по автомобилям нарушителей.

Далее, во время проведения поисковых мероприятий, в лесополосе вблизи границы был обнаружен поврежденный автомобиль марки ВАЗ-21236 с номерами украинской регистрации и без водителя. Вблизи автомобиля была обнаружена брошенная партия контрабандных товаров, а именно - коробки с рыбными консервами производства Армении.

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на участке ответственности Луганского отряда.

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Как сообщали Українськi Новини, 17 ноября 2018 года контрабандисты осуществили наезд на начальника пограничного отряда "Деловое" в Закарпатской области. От полученных травм он скончался в больнице, а водитель автомобиля был задержан полицией на следующий день.