НАБУ работает в интересах власти и приближенных олигархов, - Олещук

Правоохранительные и антикоррупционные органы в Украине работают не столько по закону, сколько по требованию властей и приближенных олигархов. Об этом написал политолог Петр Олещук в своем блоге на "Лига.net".



Петр Олещук обращает внимание, что в отстаивании интересов близкого к новой власти бизнесмена Игоря Коломойского, правоохранительные органы демонстрируют чрезвычайную оперативность. И в качестве примера приводит ситуацию с "Приватбанком", где НАБУ изымает документы с юридической защиты банка от Коломойского в судах, и дело по формуле "Роттердам+", от внедрения которой Коломойский потерял значительную часть прибыли.



"Интересное дело - Коломойский vs "Приватбанк". По инициативе НАБУ юристов, защищающих интересы государственного банка, заставляют "раскрыть карты" относительно их позиции. Что может быть лучше для Коломойского, чем знать - на чем именно базируется юридическая позиция противника. Вообще очень специфичная ситуация - госорган (НАБУ) действует против госбанков "Приватбанк" в пользу олигарха", - написал Олещук.



Аналогичная ситуация, по мнению политолога, и с расследованием формулы "Роттердам+".



"Общеизвестно, что Коломойский был очень "обижен "на авторов т.н. формулы "Роттердам+", которая существенно влияла на доходность его ферросплавного бизнеса. И вот - уже 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили шести лицам, "причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, "в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков". Правда, потом все оказалось не совсем так, как в первоначальной версии. В частности, НАБУ уже сообщило, что к самой формуле "Роттердам +" они претензий не имеют, считают ее вполне рыночной и оправданной, а есть вопросы только к обоснованности включения "стоимости доставки" угля ... Вероятно, и эту претензию снимут - ибо все понимают , что уголь в ТЭС надо довезти. Но в любом случае, здесь уже "эффективность" и скорость следственных действий не может не броситься в глаза", - написал Олещук.



Такие примеры он считает свидетельством того, что в Украине правоохранительные органы работают, прежде всего, на защиту интересов отдельных, близких к власти олигархов.



"Украинская власть сама себя таким образом позиционирует - правоохранительные и антикоррупционные органы работают не столько по закону, сколько по требованию властей и приближенных к ней олигархов", - отметил Полищук.



Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +", ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что в бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам +".



Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам плюс".