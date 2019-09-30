Суд требует немедленно восстановить на работе журналиста, которую уволили при реформировании Общественного вещания

Полтора года назад старший редактор Полтавской региональной дирекции "Лтава" ПАО НОТУ Елена Колачинская попала под сокращение из-за реорганизации общественного вещания. Но в отличие от коллег, большинство из которых постигла такая же участь, с несправедливым решением об увольнении Елена решила не мириться и подала жалобу в суд. И вот 23 сентября журналист получила постановление Полтавского городского апелляционного суда о немедленном восстановлении в должности и возмещения заработной платы за вынужденный прогул, информирует портал НСЖУ.

"Иск Колачинской Елены Григорьевны к Публичному акционерному обществу "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за вынужденный прогул и взыскании морального вреда - удовлетворить частично.

Признать незаконным и отменить приказ №108-0 от 30 марта 2018 Филиала Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Полтавская региональная дирекция "Лтава" об увольнении Колачинской Елены Григорьевны с занимаемой должности старшего редактора редакции общественно-политических программ ТПО программ областного радио с 30 марта 2018 в связи с изменениями в организации производства и труда в соответствии с п. 1 ст. 40 КЗоТ Украины", - говорится в постановлении Полтавского апелляционного суда от 23 сентября 2019 года.

- Под "частично удовлетворить иск" имеется в виду, что мне не в полном объеме компенсируют заявленную сумму морального ущерба. А так все возместят: восстановят в должности, выплатят заработок за полтора года за вынужденный прогул, а также компенсируют затраты на юридическую помощь, то есть на адвоката, - разъясняет постановление суда в комментарии НСЖУ Елена Колачинская.

В суд Елена подала в апреле 2018 года. В период реорганизации общественного вещания, в общем, реформа тогда привела к освобождению тысяч работников по всей стране.

- К сожалению, тоже попала в эту колею. Среди мои коллег я единственная, кто подал в суд. Тогда были очень трудные времена, многих известие об увольнении подкосило - кто-то попал в больницу, кто отчаялся и разочаровался. А когда опомнились, то уже прошел 30-дневный срок, отведенный на обращение в суд, - рассказывает Елена. - Полтора года длился суд, его итоговое постановление предусматривает немедленное восстановление в должности. И хотя мы с адвокатом сразу привезли на работу копию постановления и сделали соответствующее заявление, восстановлять меня в должности не спешат - руководитель учреждения всячески игнорирует решение суда, а следовательно я вынуждена и дальше отстаивать свои права и обращаться к правоохранителям.