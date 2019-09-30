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30 сентября 2019, понедельник, 14:40 1117
СМИ 2019-09-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
Суд требует немедленно восстановить на работе журналиста, которую уволили при реформировании Общественного вещ

Суд требует немедленно восстановить на работе журналиста, которую уволили при реформировании Общественного вещания

Полтора года назад старший редактор Полтавской региональной дирекции "Лтава" ПАО НОТУ Елена Колачинская попала под сокращение из-за реорганизации общественного вещания. Но в отличие от коллег, большинство из которых постигла такая же участь, с несправедливым решением об увольнении Елена решила не мириться и подала жалобу в суд. И вот 23 сентября журналист получила постановление Полтавского городского апелляционного суда о немедленном восстановлении в должности и возмещения заработной платы за вынужденный прогул, информирует портал НСЖУ.

"Иск Колачинской Елены Григорьевны к Публичному  акционерному обществу "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за вынужденный прогул и взыскании морального вреда - удовлетворить частично.

Признать незаконным и отменить приказ №108-0 от 30 марта 2018 Филиала Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Полтавская региональная дирекция "Лтава" об увольнении Колачинской Елены Григорьевны с занимаемой должности старшего редактора редакции общественно-политических программ ТПО программ областного радио с 30 марта 2018 в связи с изменениями в организации производства и труда в соответствии с п. 1 ст. 40 КЗоТ Украины", - говорится в постановлении Полтавского апелляционного суда от 23 сентября 2019 года.

- Под "частично удовлетворить иск" имеется в виду, что мне не в полном объеме компенсируют заявленную сумму морального ущерба. А так все возместят: восстановят в должности, выплатят заработок за полтора года за вынужденный прогул, а также компенсируют затраты на юридическую помощь, то есть на адвоката, - разъясняет постановление суда в комментарии НСЖУ Елена Колачинская.

В суд Елена подала в апреле 2018 года. В период реорганизации общественного вещания, в общем, реформа тогда привела к освобождению тысяч работников по всей стране.

- К сожалению, тоже попала в эту колею. Среди мои коллег я единственная, кто подал в суд. Тогда были очень трудные времена, многих известие об увольнении подкосило - кто-то попал в больницу, кто отчаялся и разочаровался. А когда опомнились, то уже прошел 30-дневный срок, отведенный на обращение в суд, - рассказывает Елена. - Полтора года длился суд, его итоговое постановление предусматривает немедленное восстановление в должности. И хотя мы с адвокатом сразу привезли на работу копию постановления и сделали соответствующее заявление, восстановлять меня в должности не спешат - руководитель учреждения всячески игнорирует решение суда, а следовательно я  вынуждена и дальше отстаивать свои права и обращаться к правоохранителям.

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