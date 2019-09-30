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30 сентября 2019, понедельник, 14:17 278
Судебная власть 2019-09-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
Прикрепил гранату к машине: Обвиняемый в покушении на скандального застройщика получил условный срок

Прикрепил гранату к машине: Обвиняемый в покушении на скандального застройщика получил условный срок

Строительство ЖК в Вишневом. Фото: antikor.com.ua
Строительство ЖК в Вишневом. Фото: antikor.com.ua

Киево-Святошинскй районный суд Киевской области приговорил к 5 годам лишения свободы условно обвиняемого в покушении на застройщика Александра Журбу, компания которого строит жилой комплекс на ул. Святошинской и Машиностроительной в Вишневом Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Журба являет бенефициаром и владельцем ряда строительных фирм, в частности, ООО "Евро 2000", которая ведет строительство в Вишневом, и ООО "Будинвестконтакт", которая является застройщиком ЖК "Софиевская Слободка".

Суд установил, что обвиняемый Лев Воронин в декабре 2015 года около офиса строительной компании "Будинвестконтакт" прикрепил ручную осколочную гранату РГД-5 к ручке пассажирских дверей автомобиля Мeгсedes-Веnz S222, принадлежащего Журбе.

Преступник с места событий скрылся, а боеприпас обезвредила прибывшая полиция.

В декабре 2016 года, обвиняемый также совершил телефонный звонок на личный телефон потерпевшего и угрожал ему убийством.

Конфликт между обвиняемым и потерпевшим связан с тем, что Журба якобы не отдал долг 2 млн долларов.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и заявил суду, что потерпевшего раньше не знал и не видел.

Журба заявил, что ранее ему неоднократно угрожали, следили за ним, взорвали гранату возле офиса, а также 2 раза избили в Киеве его заместителя.

В середине сентября текущего года суд признал виновным подсудимого по ч.1 ст. 129 (угроза убийством) ч.1 ст. 263 (незаконное ношение боевых припасов) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В то же время суд учел, что обвиняемый работает частным предпринимателем, имеет положительные характеристики и является мастером спорта, участвующим в международных соревнованиях.

Эти данные, по мнению суда, позволяют назначить осужденному условное наказание.

Таким образом, подсудимый приговорен к 5 годам тюрьмы и освобожден от наказания с испытательным сроком 3 года.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 16 августа 2018 года жители города Вишневое сломали и сожгли забор вокруг фундамента многоэтажки, протестуя против строительства в парке.

Ранее жители Вишневого просили Президента добиться прекращения незаконного строительства в городе.

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