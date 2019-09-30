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30 сентября 2019, понедельник, 13:30 647
Экономика 2019-09-30T13:31:13+03:00
Українські Новини
"Днеправиа" осталась у Коломойского даже без обещанного инвестирования в ее развитие

"Днеправиа" осталась у Коломойского даже без обещанного инвестирования в ее развитие

Хозяйственный суд. Киева отказал Фонду государственного имущества в расторжении договора с ООО "Галтера" о покупке 95% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа", сообщают "Наші Гроші".

Такое решение суд принял 11 сентября.

Из материалов дела известно, что 28 августа 2009 года по результатам конкурса ФГИУ продал "Галтера" акции "АК "Днеправиа" по 59,02 млн гривен. Был заключен соответствующий договор  купли-продажи, предусматривающий финансовые обязательства покупателя и утверждена концепция послеприватизационного развития авиакомпании. В 2011 году было создано ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск", в уставный капитал аэропорта передали часть имущества авиакомпании. На исполнение инвестиционной программы "АК "Днеправиа" должна была инвестировать 882,1 млн гривен. В частности 107 млн ​​гривен на реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, подлежащей передаче в собственность государства. Однако компания предложила вложить только 6,12 млн гривен.

По договору частные владельцы обязаны передать в государственную собственность кроме взлетно-посадочной полосы также радиомаячную систему РМС СП - 80 М и земельные участки, на которых они расположены. Но этого не было сделано, обещанные инвестиции составили лишь 142,15 млн гривен. После чего ФГИУ обратился в суд о расторжении договора купли-продажи авиакомпании.

Хозсуд Киева в своем решении констатировал, что в договоре с ФГИУ не было указано, какому органу "АК" Днеправиа" должен передать имущество. Такой орган Кабмином был определен только в ноябре 2015 года, имущество передали в управление Минобороны. При этом, перечень имущества в правительственном документе отличался от списка, который значился в договоре с ФГИУ. Поэтому суд решил, что авиакомпания не имела возможности своевременно выполнить пункты договора о передаче имущества аэропорта государстве. В 2014 году аэропорт использовали военные и "Галтера" предлагало ФГИУ внести изменения в договор, что суд расценил как попытку фирмы его выполнять.

Именно проведение военными Антитеррористической операции на Донбассе суд признал причиной инвестирования фирмой в реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы в 18 раз меньше средств от обещанных. В доказательство этого был упомянут иск "Галтера" в суд с требованием передислокации военных, не было удовлетворено. Доводы ФГИУ, что реконструкцию аэропорта можно было сделать до начала АТО суд принял критически, так как договор не предусматривал конкретной даты начала работ, авиакомпания имела право самостоятельно определить этот срок до конца 2014 года - конечного срока внесения инвестиций.

Это повторное рассмотрение первой инстанции иска ФГИУ. В 2017 году Хозяйственный суд Днепропетровской области иск удовлетворил, но апелляция это решение отменила, а кассация направила дело на повторное рассмотрение. Иск о переносе рассмотрения дела в Киев подало "Галтера".

Учредителями "Галтер" является ООО "Кельвис", ООО "ДИСКОР", ООО "Тасма", компания "Алданти инвестментс лимитед" (Белиз), "Этим трейдинг лтд" (Виргинские острова) и "Файневиа Сайпрус Лимитед" (Кипр). Фирма входит в состав бизнес-группы "Приват", одним из бенефициаров которой является Игорь Коломойский.

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