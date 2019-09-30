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30 сентября 2019, понедельник, 13:29 1021 Инфографика
Общество 2019-09-30T13:45:44+03:00
Українські Новини
В Киеве прошел "Марш памяти" жертв Бабьего Яра, - Ложкин

В Киеве прошел "Марш памяти" жертв Бабьего Яра, - Ложкин

78 лет назад, 29 сентября 1941 года, в Киеве начались массовые казни евреев. "Это было начало трагедии, вошедшей в историю под именем Бабий Яр", - написал на своей странице в Фейсбук Президент еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

В первые два дня, 29 и 30 сентября, были расстреляны 33 771 человек.

"Расстреливали группами по 30-40 человек. Без перерыва. Чтобы не было слышно выстрелов, играла громкая музыка, а в небе кружил самолет, - продолжает Борис Ложкин. - Евреи шли непрерывной колонной от нынешней станции метро "Лукьяновская" по улице Мельникова до Бабьего Яра".

Всего же за время оккупации Киева в Бабьем Яру, по некоторым данным, было уничтожено до 200 тыс человек, большинство из которых были старики, женщины и дети.

Память сотен тысяч жертв Бабьего Яра сегодня в Киеве почтили участники "Марша памяти".

 

"Марши памяти" начались в 2016-м году, когда писатель, член Наблюдательного совета Еврейской конфедерации Украины Евгений Городецкий в одиночку прошел последним путем киевских евреев.

Сегодня, спустя три года, колонна "Марша памяти" насчитывала уже более 500 человек. Они прошли от метро "Лукьяновская" до памятного знака Менора в Бабьем Яру.

Ранее сообщалось, что общее количество жертв Холокоста в Украине составило 1,5 млн. человек - четверть от всех уничтоженных евреев во время Второй мировой войны.

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