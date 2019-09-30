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30 сентября 2019, понедельник, 12:18 942 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-09-30T12:21:57+03:00
Українські Новини
Киевстар подключил к 4G Чернобыльскую зону

Киевстар подключил к 4G Чернобыльскую зону

Объекты зоны отчуждения Чернобыльской АЭС обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом говорится в сообщении компании.

Киевстар продолжает увеличивать территорию сети 4G. Так, телеком оператор подключил к высокоскоростному интернету город Чернобыль, а также комплекс строений на территории атомной электростанции (объект "Укрытие"). В ближайшее время связь 4G будет включена на главном контрольно-пропускном пункте на въезде в Чернобыльскую зону в с.Дитятки. Таким образом, сотрудники объекта "Укрытие" и многочисленные туристы, желающие попасть в зону отчуждения, могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по технологии LTE.

На сегодня сеть 4G связи действует в 6795 больших и малых городах и поселках, где проживает 29 млн человек, или 70% населения Украины. Скоростным мобильным интернетом нового поколения связи уже воспользовалось 7 млн 250 тыс абонентов компании. Всего за год количество таких абонентов увеличилось в 4 раза, по сравнению с августом 2018 г. 

Напомним, что по данным международных компаний Ookla и nPerf средняя скорость передачи данных в сети Киевстар - наибольшая среди мобильных телеком сетей в Украине. Такие данные приводятся в исследованиях указанных компаний за 2018 и 2019 годы. 

Чтобы пользоваться 4G абоненту необходим соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в фирменных магазинах компании. 
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