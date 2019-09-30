Лобода "засветилась" на вечеринке в Киеве

Светлана Лобода на вечеринке в Киеве. Фото: Инстаграм/Светлана Лобода

Светлана Лобода на вечеринке в Киеве. Фото: Инстаграм/Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода, которая ранее выступила вместе с Ани Лорак на корпоративе в Киеве, снова прилетела в столицу Украины и появилась на вечеринке украинского телеведущего Анатолия Анатолича. Фотографии с мероприятия Лобода опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Так, Лобода отметила, что записывает новый альбом. Вероятно, это происходит в Киеве.

"Киев… Днем — альбом, вечером — танцы", — написала певица.

Светлана Лобода на вечеринке в Киеве. Фото: Инстаграм/Светлана Лобода

Также фотографию с Лободой опубликовал и сам виновник торжества Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич со Светланой Лободой. Фото: Инстаграм/Анатолий Анатолич

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 года певицу Светлану Лободу срочно прооперировали в Москве, госпитализировав с репетиции нового шоу. А затем лидер Rammstein Линдеманн забрал Лободу из больницы.

Ранее Лобода назвала себя российской певицей в иностранной газете.

Также в мае 2018 года певица Светлана Лобода родила дочь. Роды состоялись в Лос-Анджелесе, США. Артистка уже во второй раз стала мамой.