Лобода "засветилась" на вечеринке в Киеве

Певица Светлана Лобода, которая ранее выступила вместе с Ани Лорак на корпоративе в Киеве, снова прилетела в столицу Украины и появилась на вечеринке украинского телеведущего Анатолия Анатолича. Фотографии с мероприятия Лобода опубликовала в своем аккаунте в Instagram.\r\nТак, Лобода отметила, что записывает новый альбом. Вероятно, это происходит в Киеве.\r\n\r\n"Киев… Днем — альбом, вечером — танцы", — написала певица.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСветлана Лобода на вечеринке в Киеве. Фото: Инстаграм\/Светлана Лобода\r\nТакже фотографию с Лободой опубликовал и сам виновник торжества Анатолий Анатолич.\r\nАнатолий Анатолич со Светланой Лободой. Фото: Инстаграм\/Анатолий Анатолич\r\nКак сообщали Українські Новини, в октябре 2018 года певицу Светлану Лободу срочно прооперировали в Москве, госпитализировав с репетиции нового шоу. А затем лидер Rammstein Линдеманн забрал Лободу из больницы. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее Лобода назвала себя российской певицей в иностранной газете.\r\nТакже в мае 2018 года певица Светлана Лобода родила дочь. Роды состоялись в Лос-Анджелесе, США. Артистка уже во второй раз стала мамой.