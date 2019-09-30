Эксперты назвали Киевстар "Компанией года"

Эксперты телеком-рынка выбрали Киевстар "Компанией года в мобильной и беспроводной связи". Диплом победителя оператор получил на ежегодной отраслевой конференции Telecom Ukraine 2019. Наградами также были отмечены еще 6 проектов компании. Об этом говорится в сообщении компании.

За период с 2018 по сентябрь 2019 года телеком оператор Киевстар построил крупнейшую сеть 4G связи на территории, где проживает 70% населения Украины. Потребление мобильного интернета за этот период выросло вдвое. При этом компания обеспечила высокое качество услуг, что подтверждают международные эксперты. Так, в исследовании за 2018 год компании Ookla, средняя скорость передачи данных в сети Киевстар оказалась наивысшей среди всех мобильных операторов Украины. А в исследовании компании nPerf за 2019 год, сеть Киевстар по параметрам качества услуги мобильного интернета получила наибольшее количество баллов.

Жюри конкурса Telecom Ukraine 2019 также отметило наградами другие достижения Киевстар. Так, услуги Star.Docs и Mobile ID для электронного документооборота и подписания документов онлайн названы «Решением года для бизнеса». Благодаря этой услуге, компании могут в онлайн режиме подписывать договора с внешними контрагентами за считанные минуты, сохранять архивы электронных документов в "облаке" и др. Продукты Киевстар для массового рынка также отмечены наградами конкурса. Так, линейка тарифных планов "Киевстар Все вместе" отмечена дипломом лауреата 2-й ступени в номинации "Решение года для массового рынка". Этот тариф объединяет в одном пакете услуги мобильной связи, фиксированного интернета и игровой сервис Wargaming. А услуга GoTV, созданная для удобного просмотра телевизионных каналов на смартфоне, получила в этой же номинации диплом 3-й ступени.

В номинации "Корпоративная социальная ответственность" жюри Telecom Ukraine отметило проект Киевстар "Детская надежда", который направлен на помощь детям с особыми потребностями, а также проект "Город профессий" - для развития у детей знаний о телекоммуникациях.

Telecom Ukraine – масштабное событие в сфере телекоммуникаций, медиа и контента, которое объединяет профильные ассоциации, общественные организации, представителей национальных регуляторов и власти, отечественных и зарубежных предприятий. Одно из заданий мероприятия – выявить лучшие практики в области телекоммуникаций, сделать максимально доступным передовой опыт в этой сфере.