Приобретая билеты на футбол у спекулянтов, болельщики могут оказаться трижды обманутыми, - Костюченко

Предстоящий матч отборочного цикла к финальной части Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 между командами Украины и Португалии, отечественные любители самой популярной на планете игры, уже возвели в ранг самого главного спортивного события этого года. Безусловно, матч, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 14 октября, привлекает к себе повышенное внимание желающих его посетить. Однако, главный стадион страны, который вмещает 70 тыс мест, естественно не сможет принять всех желающих посмотреть как наша футбольная дружина сможет противостоять действующим чемпионам Европы во главе с Криштиану Роналду. Именно желанием фанатов воочию посмотреть эту игру и пользуются спекулянты.

Впрочем, как сообщили Українським Новинам в Украинской ассоциации футбола, данное ведомство в очередной раз ввело защитные действия против так называемых "барыг" от футбола. Билеты на матч с португальцами будут исключительно именными, реализовываться через систему интернет, а для того, чтобы болельщики смогли попасть на стадион, им придется показать на линии контроля кроме самого квыточка, еще и документ, подтверждающий их персонализацию.

"Безусловно, победить одночасье всех спекулянтов нам не удастся. Эти личности существуют не только в Украине, но и во всем мире. Однако, наши усилия приносят свои плоды. Внедрив систему именных билетов на матчи нашей сборной, мы сделали серьезный удар по спекулянтам. К примеру, на матч Украина-Сербия, который проходил на 35-тысячной "Арене Львов" были аннулированы около 1,5 тыс именных пропусков на стадион, чьи "владельцы" не смогли подтвердить, что они принадлежат именно им. Посему, покупая билеты у спекулянтов и на предстоящий в Киеве матч, желающим стоит серьезно задуматься. Тем более, что в ближайшие дни на авторизированном сайте будет доступна очередная партия именных пропусков на матч с Португалией", - заявил в комментарии Українським Новинам первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

При этом, футбольный чиновник отметил, что покупая нелегитимные билеты у перекупщиков, любители футбола подвергают себя ряду опасностей. Во-первых, современные печатные технологии позволяют делать вполне приемлемые копии оригинальных билетов. Однако, сканеры при входе на стадион все равно откажутся их принять. А, даже попав в саму чашу "Олимпийского", владелец поддельного пропуска увидит свое место занятым реальным хозяином билета. Но, при этом, приобретя билеты у перекупщиков, фанатам стоит помнить, что у них, при входе еще и обязательно потребуют документально подтвердить свою личность. То есть, риск умножен трижды: потерять деньги и не только быть изгнанным с возможного места на трибуне, но еще до этого - банально не попасть на стадион.

" УАФ делает все возможное, чтобы обезопасить поклонников футбола от мошеннических действий перекупщиков. В частности, соответствующие письма-претензии уже отправлены в адрес торговых интернет-ресурсов, на которых были замечены предложения по продаже билетов. Национальная футбольная ассоиация призвала руководителей этих порталов поддержать билетный Fair play", - резюмировал Вадим Костюченко.

Как известно, Украинская ассоциация футбола не будет продавать билеты на выездной матч против Сербии по соображениям безопасности.

Украина возглавляет отборочную группу на Евро-2020, имея в активе после пяти матчей 13 очков. Команда Андрея Шевченко следующий матч проведет против Литвы (11 октября, Харьков).