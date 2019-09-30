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  • ЕБА предлагает создать Стратегическую группу по наработке изменений Налогового кодекса и включить в нее представителей бизнес-сообщества
30 сентября 2019, понедельник, 10:46 406
Политика 2019-09-30T11:00:01+03:00
Українські Новини
ЕБА предлагает создать Стратегическую группу по наработке изменений Налогового кодекса и включить в нее предст

ЕБА предлагает создать Стратегическую группу по наработке изменений Налогового кодекса и включить в нее представителей бизнес-сообщества

Европейская Бизнес Ассоциация обращается в комитет ВРУ и в ГНС Украины с призывом создать Стратегическую группу по наработке изменений в IX раздела НКУ и включить в нее представителей бизнес-сообщества с целью разработки качественного налогового законодательства в стране.

ЕБА обращает внимание на важность соблюдения принципа стабильности налоговой системы. Сейчас в рамках рабочей группы ВР по вопросам налогов и финансов идут активные обсуждения законопроектов №1210 и №1210-1 в части доработки положений по рентной плате за пользование недрами для добычи железной руды, об этом говорится на сайте Ассоциации.

"Мы приветствуем готовность власти к открытому диалогу с бизнесом, однако подчеркиваем, что такой диалог должен быть результативным. При этом, результатом должно стать достижение компромисса способом, который продемонстрирует уважение государства к установленным им официальным правилам игры.

Бизнес поддерживает анонсированные премьер-министром Украины намерения начать в 2020 году комплексную налоговую реформу. В то же время, некоторые предлагаемые изменения в законопроектах 1210 и 1210-1 (в частности, относительно рентной платы за пользование недрами), по мнению бизнеса фактически опережают события, существенно трансформируя налоговый ландшафт для отдельных сегментов бизнеса уже сейчас, то есть еще до представления и обсуждения планируемой реформы. Поэтому, чтобы страна имела действительно качественные и стабильные налоговые правила, предложения по изменениям в порядке налогообложения "ресурсных" платежей стоит рассмотреть именно при планировании ожидаемой налоговой реформы", говорится в пресс-релизе.

Подробные прогнозные расчеты о существенном увеличении налоговой нагрузки были представлены Государственной налоговой службе и Комитету ВРУ для обсуждения и подготовки взвешенного компромиссного варианта. Также были обсуждены возможные негативные последствия такого увеличения налогов.

В то же время, в качестве компромиссного решения, временно на 2020 год, можно рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% учетной ставки НБУ, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет и не будет катастрофическим последствий для бизнеса, добавили в пресс-релизе Ассоциации.
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