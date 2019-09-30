ЄБА пропонує створити Стратегічну групу по напрацюванню змін Податкового Кодексу і включити до неї представників бізнес-спільноти

Європейська Бізнес Асоціація звертається до профільного комітету ВРУ та до ДПС України із закликом створити Стратегічну групу по напрацюванню змін до IX Розділу ПКУ і включити до неї представників бізнес-спільноти з метою розробки якісного податкового законодавства в країні.

ЄБА звертає увагу на важливості дотримання принципу стабільності податкової системи. Наразі, в рамках робочої групи ВР з питань податків та фінансів тривають активні обговорення законопроектів №1210 та №1210-1 в частині доопрацювання положень щодо рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди, про це йдеться на сайті ЄБА.

"Ми вітаємо готовність влади до відкритого діалогу з бізнесом, однак наголошуємо на тому, що такий діалог має бути результативним. При цьому, результатом має стати досягнення компромісу у спосіб, який продемонструє повагу держави до встановлених нею офіційних правил гри.

Бізнес підтримує анонсовані прем’єр-міністром України наміри розпочати в 2020 році комплексну податкову реформу. Водночас, деякі пропоновані зміни в законопроектах 1210 та 1210-1 (зокрема, стосовно рентної плати за користування надрами), на думку бізнесу, фактично, випереджають події, істотно трансформуючи податковий ландшафт для окремих сегментів бізнесу вже зараз, тобто ще до представлення та обговорення планованої реформи. Тож аби країна мала дійсно якісні та стабільні податкові правила, пропозиції щодо змін до порядку оподаткування "ресурсних" платежів варто розглянути саме під час планування очікуваної податкової реформи", говоритья в прес-релізі.

Детальні прогнозні розрахунки про суттєве збільшення податкового навантаження було представлено Державній податковій служби та Комітету ВРУ для обговорення та підготовки зваженого компромісного варіанту. Також було обговорено можливі негативні наслідки такого збільшення податків.

Водночас, в якості компромісного рішення, тимчасово на 2020 рік, можна розглянути варіант підвищення ставки для залізної руди з 8% до 10% та встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки НБУ, що дозволить збільшити надходження до державного бюджету та не матиме катастрофічних наслідків для бізнесу, додано у прес-релізі ЄБА.