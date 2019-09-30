підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • ЄБА пропонує створити Стратегічну групу по напрацюванню змін Податкового Кодексу і включити до неї представників бізнес-спільноти
30 вересня 2019, понеділок, 10:46 275
Політика 2019-09-30T10:51:29+03:00
Українські Новини
ЄБА пропонує створити Стратегічну групу по напрацюванню змін Податкового Кодексу і включити до неї представник

ЄБА пропонує створити Стратегічну групу по напрацюванню змін Податкового Кодексу і включити до неї представників бізнес-спільноти

Європейська Бізнес Асоціація звертається до профільного комітету ВРУ та до ДПС України із закликом створити Стратегічну групу по напрацюванню змін до IX Розділу ПКУ і включити до неї представників бізнес-спільноти з метою розробки якісного податкового законодавства в країні.

ЄБА звертає увагу на важливості дотримання принципу стабільності податкової системи. Наразі, в рамках робочої групи ВР з питань податків та фінансів тривають активні обговорення законопроектів №1210 та №1210-1 в частині доопрацювання положень щодо рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди, про це йдеться на сайті ЄБА.

"Ми вітаємо готовність влади до відкритого діалогу з бізнесом, однак наголошуємо на тому, що такий діалог має бути результативним. При цьому, результатом має стати досягнення компромісу у спосіб, який продемонструє повагу держави до встановлених нею офіційних правил гри.

Бізнес підтримує анонсовані прем’єр-міністром України наміри розпочати в 2020 році комплексну податкову реформу. Водночас, деякі пропоновані зміни в законопроектах 1210 та 1210-1 (зокрема, стосовно рентної плати за користування надрами), на думку бізнесу, фактично, випереджають події, істотно трансформуючи податковий ландшафт для окремих сегментів бізнесу вже зараз, тобто ще до представлення та обговорення планованої реформи. Тож аби країна мала дійсно якісні та стабільні податкові правила, пропозиції щодо змін до порядку оподаткування "ресурсних" платежів варто розглянути саме під час планування очікуваної податкової реформи", говоритья в прес-релізі.

Детальні прогнозні розрахунки про суттєве збільшення податкового навантаження було представлено Державній податковій служби та Комітету ВРУ для обговорення та підготовки зваженого компромісного варіанту. Також було обговорено можливі негативні наслідки такого збільшення податків.

Водночас, в якості компромісного рішення, тимчасово на 2020 рік, можна розглянути варіант підвищення ставки для залізної руди з 8% до 10% та встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки НБУ, що дозволить збільшити надходження до державного бюджету та не матиме катастрофічних наслідків для бізнесу, додано у прес-релізі ЄБА.
Архів
Новини
Справа Ощадбанку не може бути предметом кримінального пресследования, крапку має поставити Антикорупційний суд, - Березкін 11:13
Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - ЗМІ 11:02
У Зеленського готують офіційний візит до США, - помічник Президента 10:52
ЄБА пропонує створити Стратегічну групу по напрацюванню змін Податкового Кодексу і включити до неї представників бізнес-спільноти 10:46
Курс валют в обмінниках злетів після тривалого падіння 10:34
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - ЗМІ 11:02
Законопроект 1210 потребує доопрацювання, - експертне управління ВРУ 10:31
Справа Ощадбанку не може бути предметом кримінального пресследования, крапку має поставити Антикорупційний суд, - Березкін 11:13
ЄБА пропонує створити Стратегічну групу по напрацюванню змін Податкового Кодексу і включити до неї представників бізнес-спільноти 10:46
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу 13:00
Головний рабин Києва та України Яків дов Блайх. Скріншот відео
Президент вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, - головний рабин Блайх 21:02
Сьогодні ввечері в Києві можуть обмежити на вхід центральні станції метро 12:11
Вертоліт ДСНС для хасидів. Фото: ДСНС
З Умані на спеціальному вертольоті ДСНС хасида доставили в Київ на операцію 20:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok