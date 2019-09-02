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02 сентября 2019, понедельник, 09:00 38 Пресс-релиз
Политика 2019-09-02T09:05:04+03:00
Українські Новини
Украина имеет отменные перспективы в развитии детского футбола, - Костюченко

Украина имеет отменные перспективы в развитии детского футбола, - Костюченко

Фото: Павел Кубанов/пресс-служба УАФ
Фото: Павел Кубанов/пресс-служба УАФ

"Заложенная в последние годы база по развитию детско-юношеского футбола в нашей стране, которая постоянно умножается расширением качественной инфраструктурой многопрофильных спортивных площадок, мини-страдионов с искусственным покрытием и полноценных арен, возводимых при поддержке Украинской ассоциации футбола, безусловно, станет базисом развития самой популярной на планете игры в Украине". Такое заключение сделал по итогам проведения в Киеве турнира "Фестиваль чемпионов" УАФ DYNAMO FAMILY BAL CUP-2019 среди команд ребят 2010 года рождения, посвященный памяти защитника киевского "Динамо" и сборной СССР, тренера сборной Украины Андрея Баля, первый вице-президент Национальной футбольной ассоциации Вадим Костюченко.

Как отметил футбольный функционер, главной идеей подобных традиционных детских соревнований, является знаменитый олимпийский принцип, когда главенствует не столько задача победить, как цель принять участие в подобном развивающем ребят мероприятии.

"В первооснове строительства детского футбола в ведущих спортивных державах как раз и заложен этот принцип. Сначала нужно привить ребенку желание заниматься игрой в мяч, а уж потом - говорить о результатах", - заметил Костюченко.

Вот и на этот раз, ни один ребенок после игр на  не остался не отмеченным ценным сувениром. После захватывающих поединков все игроки 16-ти команд - детской академии Украинской ассоциации футбола, ДЮСШ "Победитель", ФК "Минай", ФА "Бенфика", КДЮСШ "Чемпион", ДЮСШ-10, ДЮФК "Ника", ДЮСШ-14, "Динамо Фемiли ", ФК"Троещина", ДЮСШ "Атлет", ДЮСШ "Дарница", ФК "Восход", СК "Киев", СДЮШОР "Смена-Оболонь", ФК "Фаворит", получили призы, специальные медали и футбольные мячи.

Вручая детям памятные награды, первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко пригласил их на открытую тренировку сборной Украины, которая состоится в Киеве 2 сентября в рамках подготовки к матчу отбора Евро-2020 против сборной Литвы и товарищеской игры со сборной Нигерии.

"Этот детский турнир будет традиционным, - отметил Вадим Костюченко. - В этом году в нем принимали участие команды не только из Киевщины, но и из Закарпатья. Есть у нас и первая команда-"легионер" - ФК "Бенфика", в которой работают иностранные специалисты, которые, кстати, отметили достойный уровень фестиваля.

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